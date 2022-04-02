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Kurtlar Vadisi Meral'i gören tanıyamıyor! Laz Ziya'nın kızı son haliyle şaşırttı

02.04.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seneler önce Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın kızı Meral rolüne hayat veren Müge Ulusoy'un son hali görenleri şaşırttı. Geçtiğimiz yıllar ile beraber büyük bir değişime uğrayan Ulusoy'u görenler oyuncuyu tanıyamıyor. İşte Kurtlar Vadisi'nin akıllara kazınan karakterinin son hali...

Kurtlar Vadisi Meral'i gören tanıyamıyor! Laz Ziya'nın kızı son haliyle şaşırttı

2003 senesinde ekranlara gelen ve Türkiye'nin konuştuğu dizi olan Kurtlar Vadisi, reyting rekorları kıran yapımlar arasında yer alıyor. Dizide başrollerde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimler yer alırken, Laz Ziya'nın kızına ise Müge Ulusoy hayat veriyordu.

KURTLAR VADİSİ LAZ ZİYA'NIN KIZINI GÖREN TANIYAMIYOR!

Üzerinden seneler geçmesine rağmen unutulmayan bir dizi olan Kurtlar Vadisi, oyuncu kadrosuyla da çokça sevilmişti. Karakterleriyle çok konuşulan dizideki oyuncuların son halleri dönem dönem gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de usta oyuncu İstemi Betil'in canlandırdığı Laz Ziya karakterinin kızı Meral yani Müge Ulusoy oldu.

Müge Ulusoy, sosyal medyayı oldukça aktif kullanırken, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Laz Ziya'nın kızı Meral'in fazla değişmediğini düşünse de bazı kullanıcılar estetiği abarttığını belirten yorumlarda bulundu.

İşte Müge Ulusoy'un son hali...

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