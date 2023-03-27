Kurtlar Vadisi'ndeki Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır'ın son hali şaşırttı! Görenler aynı şeyi söyledi

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor.

Dizideki oyuncuların son halleri ise sık sık gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüne hayat veren İpek Tenolcay, son haliyle sosyal medyayı salladı.

Bu yapımdan sonra onlarca dizi, film ve tiyatroda karşımıza çıkan Tenolcay, son olarak Ada Masalı dizisinde rol almıştı.

İpek Tenolcay'ın sosyal medya paylaşımlarına bazı takipçileri; 'Çok güzelsin', 'Bir kadın yaş aldıkça bu kadar mı güzel oluyor', 'Yıllara meydan okuyor', 'Maşallah', 'Hülya Avşar'a ne kadar beziyorsun' gibi yorumlarda bulundular.

İstanbul doğumlu İpek Tenolcay' 12 Temmuz 1970 yılında dünyaya geldi. 1996 yılında ''Şehnaz Tango'' adlı diziyle ilk ekran deneyimini yaşayan Tenolcay, uzun yıllar mankenlik yapmıştır.

2005 yılında Kurtlar Vadisi dizisiyle ün kazanan güzel oyuncu İpek Tenolcay, daha sonra birçok yapımda rol aldı.

1992 yılında Nurettin Ersoy ile dünyaevine giren başarılı oyuncu İpek Tenolcay, 1996 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten bir kızı vardır.



