Kurtlar Vadisi'nin Cahit'i son haliyle şaşkına çevirdi! Bakın şimdi ne yapıyor!

2010-2016 yılları arasında rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristliğini de yapan Cahit Kayaoğlu, şimdilerde 47 yaşında...

Aslen Elazığlı olan yıldız, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde polis memuruyken, bir anda şöhret kapılarını aralamıştı.

2009 yılında yayınlanan Haneler dizisiyle oyunculuğa adım atan Cahit Kayaoğlu, sonrasında Kurtlar Vadisi dizisinde izleyici karşısına geçti. Dizide kendi adıyla rol alan Kayaoğlu, rol kabiliyetiyle büyük beğeni topladı.

6 yıl Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynayan Kayaoğlu, sonrasında Kurtlar Vadisi Vatan filminde de yer aldı.

İŞTE SON HALİ

Direniş Karatay ve Nöbet gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, yaklaşık 4 yıldır kameralardan uzak yaşıyor.

Sosyal medyada 350 bini aşkın takipçisi bulunan Cahit Kayaoğlu, hayatına dair kareleri sık sık sevenleriyle paylaşıyor.

Kurtlar Vadisi Pusu'da rol aldığı dönem 30'lu yaşlarının başında olan Cahit Kayaoğlu, şimdilerde 50'ye merdiven dayadı.

Cahit Kayaoğlu'na sosyal medyada ''Necati Şaşmaz bile yıprandı ama sende tık yok'' ve ''Cahit abi hâlâ karizmasın'' gibi yorumlar yapılıyor.



