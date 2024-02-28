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Kurtlar Vadisi'nin Çapsız Abidin'iydi! Abidin Yerebakan diziye nasıl girdiğini anlattı! 'Raci Şaşmaz beni aradı...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2024 14:14
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Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen ve son dönemde yeniden çekileceği söylenen Kurtlar Vadisi dizisinin hayranları bu iddialar ile heyecanlanmıştı. Şimdi de dizide Çapsız Abidin karakterine hayat veren Abidin Yerebakan'ın açıklamaları gündem oldu. Yerebakan yıllar sonra diziye nasıl dahil olduğunu anlattı.

Kurtlar Vadisi'nin Çapsız Abidin'iydi! Abidin Yerebakan diziye nasıl girdiğini anlattı! 'Raci Şaşmaz beni aradı...'

Yaklaşık 20 yıl farklı isimlerle farklı kanallarda yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan, Necati Şaşmaz'ın başrol oynadığı 'Kurtlar Vadisi' dizisinin yeniden çekileceği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Dizinin sevenleri büyük bir heyecan yaşarken Pana Film, Kurtlar Vadisi'nin dijital bir platformda yakın zamanda yeniden başlayacağı haberlerine ilişkin açıklama yaptı ve 'yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır' ifadeleri kullanıldı.

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Şimdi de Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Çapsız Abidin karakteriyle hafızalara kazınan Abidin Yerebakan açıklamalarıyla gündem oldu. Haberler.com'da Arif Ekşi'ye samimi itiraflarda bulunan ünlü oyuncu diziye nasıl dahil olduğunu anlattı.

Abidin Yerebakan Kurtlar Vadisi ile nasıl tanıştığı sorusuna şöyle yanıt verdi; ''Ardeşen Devlet Hastanesi’nde çalışıyorum. Ömer Lütfü Mete aradı beni. ‘Kurtlar Vadisi diye bir şeye başlayacağız. Bir kumarhanenin taranacağı sahne var. Orada kullanmamız gereken silahlar var. Otomatik atabilen tüfek ama kuru sıkı atacak.’ dedi. Yaparız abi dedim.''

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'RACİ ŞAŞMAZ BENİ ARADI'

"İki gün sonra geldiler. Hastanede çay içtik. Mühendislerle görüştük, ‘Yaparız ama kısa sürede yetişmez.’ dediler. İşlerini göremedim gittiler. Sonra Raci Şaşmaz beni aradı. ‘Bizim için uğraştınız, biz de size hatıra kalsın diye birkaç bölüm yazalım dedik” dedi. İzin aldım hastaneden, sürekli sıkıştırdım. Aramadılar." dedi.

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"Ömer abi 'Yazdığım başka bir dizi de var. Bir Yıldız Tutuldu diye. Oraya göndereyim, işe alış.' dedi. Oraya gittim, 15 bölüm falan oynadım. Sonra aradılar beni. Bi baktım Kurtlar Vadisi. Bir yanlış var dedim. Sonra Osman hocayla görüştüm. ‘Hocam mafya falan var’ dedim. ‘Oğlum çıkalım sokağa yüz kişiye soralım bir tanesi bu adam komik desin ben bu işi bırakırım. Sende kabadayı tip var’ dedi. Öyle başladım Kurtlar Vadisi’ne." sözleriyle diziye nasıl girdiğini anlattı.

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