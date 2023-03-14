Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin gelen mesaja dayanamadı! "Hikmet Abi'yi vurup kaçmışsın eğer ölürse..."

Kadrosunda Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularının son halleri zaman zaman gündeme geliyor.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Erdal' karakteriyle hafızalara kazınan Sefa Zengin son haliyle gündeme gelmişti.

Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu tiyatro sahnesinde de mesleğini sürdürüyor.

Zürriyetsiz Erdal olarak hafızalara kazınan oyuncu sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Sefa Zengin'i gören bir Kurtlar Vadisi hayranı ise paylaşıma "Kurtlar Vadisi'ne yeni başladım Hikmet Abi'yi vurup kaçmışsın eğer ölürse gelip hesabını ben soracağım saygılar" yazdı.

Ünlü oyuncu ise bu paylaşıma dayanamayıp "O 20 yıl önceydi" yazarak güldü.