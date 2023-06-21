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Kurtlar Vadisi'nin Gamze Güneş'i Didem Taslan yıllara meydan okuyor! Paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı

21.06.2023 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi Pusu'da Memati'nin aşkı Gamze Güneş'i canlandıran oyuncu ve manken Didem Taslan yıllara meydan okuyor. 49 yaşındaki güzel oyuncu adeta genç mankenlere taş çıkarıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Gamze Güneş'i Didem Taslan yıllara meydan okuyor! Paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde iki sezon boyunca Gürkan Uygun’un canlandırdığı Memati karakterinin sevgilisi Gamze Güneş karakterine hayat veren eski manken ve oyuncu Didem Taslan son haliyle beğeni topladı.
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270 binden fazla takipçisi olan güzel oyuncu, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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YILLARA MEYDAN OKUYOR

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Didem Taslan adeta yıllara meydan okuyor.

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Taslan'ın gönderilerine binlerce beğeni ve yorum yapılıyor.

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DİDEM TASLAN KİMDİR?

Didem Taslan 1 Nisan 1974 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Miss Blendax 1992 İzmir Fuar Güzeli seçilmiştir. 1994 senesinde ise Türkiye ikinci güzeli olarak seçildi. Hemen sonrasında ise Bahama'da gerçekleştirilen Calender Girl Yarışması içinde Miss April seçildi.

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Didem Taslan, ayrıca modellik ev mankenliğin yanında dizi ve sinema filmlerinde de rol almıştır. 2008-2009 yılları arasında başrollerinde Necati Şaşmaz'ın yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizide iki sezon boyunca Gürkan Uygun'un can verdiği Memati Baş isimli karakterin sevgilisi olarak tanınan Gamze Güneş rolünde ekranlarda yer aldı.

2013 senesinde Umutsuz Ev Kadınları isimli dizide 137. bölüm itibarıyla Neşe isimli karaktere can vermek amacıyla dahil olup; Songül Öden ile birlikte Deniz Uğur, Ceyda Düvenci, Bennu Yıldırımlar ve Özge Özder ile beraber rol aldı.


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