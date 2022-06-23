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Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç'tan Necati Şaşmaz ve Zafer Ergin itirafı: İki misli para teklif ettiler

23.06.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz ile ilgili tarikat iddiaları uzun süre gündem olmuştu. Kurtlar Vadisi'nde Kılıç'ı canlandıran Attila Olgaç yıllar sonra bu konuda bomba bir itirafta bulundu. Tarikat haberleri sonrası meğerse oyunculara iki misli ücret teklif edilmiş. İşte o açıklamanın detayları...

Kurtlar Vadisi dizisi her ne kadar yıllar önce de final yapmış olsa da dizinin karakterleri sık sık gündeme geliyor. Son olarak Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç, Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın tarikat üyesi olduğuna dair iddialar sonrası yaşananları anlattı ve bomba bir de iddiada bulundu.

Kurtlar Vadisi'nde Kılıç karakterine hayat veren Attila Olgaç, hem kendisi hem de Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin hakkında açıklamalar yaptı.

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İKİ MİSLİ PARA TEKLİF EDİLİNCE...

Dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası kadrodan ayrılmak istediklerini ifade eden Olgaç, kendilerine iki misli ücret teklif edildiği itiraf ederek şunları söyledi:

"Hepimiz ayrılacaktık. Fakat geçim için yaşamak önemli. Kesenin ağzını açtılar, aldığımız paranın iki mislini verdiler. İki misli para alınca da yapılacak bir şey olmadı."

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"ZAFER ERGİN 3 MİSLİNİ İSTEDİ"

Açıklamasının devamında dizide Mehmet Karahanlı karakterini canlandıran Zafer Ergin'in devam etmek için 3 misli ücret istediğini belirten Olgaç, "Zafer Ergin dedi ki, '3 mislini isterim'. Onun üzerine 'olmaz' dedi adam. Bunun üzerine kanal devreye girerek 'Sen iki ver. Üstünü ben vereceğim' dedi ama 10 bölüm sonra öldürüldü. Zafer öyle gitti. Yoksa o da gitmiyordu. Erken öldürüldü" şeklinde konuştu.
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Necati Şaşmaz Zafer Ergin
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