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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un eşi paylaştı! "Hoşgeldin oğlum"

21.11.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun üçüncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un eşi paylaştı! "Hoşgeldin oğlum"

'Kurtlar Vadisi'ndeki 'Memati' karakteriyle ünlenen Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu. Son dönemde Teşkilat dizisinde rol alan Uygun yeniden baba oldu.

Şebnem Uygun sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bir kızı bir oğlu olan çiftin yeni doğan bebeklerinin cinsiyeti de erkek.

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Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Uygun paylaşımında "Hoşgeldin oğlum" notuna da yer verdi. Uygun ailesi üçüncü çocuklarına Miran Mavi adını verdi.

Gürkan Uygun'in diğer çocuklarının adı ise Mihriban Balım ve Ateş.

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Anahtar Kelimeler:
Gürkan Uygun
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