Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz son haliyle şaşırttı!

''Bu bir mafya dizisidir'' sloganıyla ekranlara gelen unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi'nin başrolü Necati Şaşmaz, yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu.

1971 yılında Elazığ'da doğan Zaza asıllı oyuncunun asıl mesleği turizmcilikti. Üniversite sınavını kazanamadığı için bir süre Kanada, ABD ve Ukrayna'da yaşayan Şaşmaz, Türkiye'ye döndükten sonra Ankara'da bir sigorta acentesinde çalıştı.

Osman Sınav'ın teklifi üzerine hayatı değişen Necati Şaşmaz, bir anda Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birinde başrol oldu.

2009 yılında 'Yazete' adında bir haber sitesi kuran oyuncu, 2014 yılında geçirdiği bir trafik kazasında çenesini kırmıştı.

Şimdilerde 49 yaşında olan Necati Şaşmaz'ın değişimi şaşırttı. İşte ünlü oyuncunun son hali:



