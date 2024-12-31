Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Umre'ye gitti maskesini hiç indirmedi! Kırlaşmış saçları ve son görüntüsüne yorum yağdı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran efsane dizi Kurtlar Vadisi bitti ama dizide yer alan karakterler hiç unutulmadı. Dizinin efsane ismi Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz bu rol ile hafızalara kazındı.

Kurtlar Vadisi dizisinden sonra gözlerden uzak bir hayat süren ünlü oyuncu, uzun bir süre ABD'de yaşadı. Şimdilerde yeniden Kurtlar Vadisi ile ekranlara dönmesi beklenen Necati Şaşmaz Umre'ye gitti.

HAYRANLARI BİR AN OLSUN BIRAKMADI

Arap yarım adasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Necati Şaşmaz, umre ziyaretinde Arap hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Yaklaşık 10 yıl önce final yapan diziden sonra hiçbir yapımda rol almayan, buna rağmen ününü ve şöhretini hiç kaybetmeyen Şaşmaz, umre ziyareti boyunca maskesini bir an olsun çıkarmadı.

Şaşmaz, maskesini çıkardığı anlarda ise hayranlarının radarına yakalanmaktan kaçamadı. Kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hiç kimseyi geri çevirmeyen Şaşmaz, ziyareti boyunca bol bol ibadet ederek dua etti.

YORUM YAĞDI

Necati Şaşmaz'ın o anları da kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü isme sosyal medyada; 'Usta seni özledik', 'Koca bir nesil seninle yaşlandık', 'çok yaşlanmış be'', 'tanıyamadım yaşlanmış' gibi yorumlar yapıldı.