Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'la ilgili bomba 'ses kaydı' iddiası: Maalesef ben seçilmiş kişiyim

Ekranlara yeniden dönüş hazırlığı yapan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Polat Alemdar' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, 17 Mayıs'ta iki çocuğunun annesi Nagehan Kaşıkçı'dan boşandı. Boşanma aşamasında Nagehan Kaşıkçı, eşinin müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddiasının yuvalarını çatırdattığını iddia etti.

Bu iddialardan sonra şimdi de Şaşmaz'ın arkadaşı İrfan T. ile arasında geçen konuşmalar ifşa oldu. İşte İsmail Saymaz'ın yazısında yer alan o iddialardan kısa bir kesit:

ÖNEMLİ İCATLAR YAPTIĞINI SANIYOR

"Mahkeme dosyasına sunulan ve bugün ilk kez gün yüzüne çıkan ses kaydında Şaşmaz, babasının kuzeni olan İrfan T.'ye "Seçilmiş kişiyim" diyor. Peygamberler ve ermişlerce aktarılan mistik bir ruha sahip olduğunu... Arkadaşının gördüğü rüyada, Hazreti Muhammed'in suretinde göründüğünü... Dünya için önemli icatlar yaptığını anlatıyor. İrfan T., "Psikologa görün" tavsiyesinde bulunuyor. Şaşmaz "Ben maalesef seçildim" diyor."

Necati Şaşmaz'dan boşanan davada Şaşmaz'ın kendisini 'mehdi olarak gördüğünü' belirterek Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu sundmuştu. Kaşıkçı eski eşinin oğlunun tarikat lideri gördüğünü söylemişti.



