Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz savcısı Çiğdem Batur Kraliçe Elizabeth'in yıl dönümünde! "Şah eseri gibisin"

Kurtlar Vadisi dizisinin savcı Leyla Türkmen'i olarak uzun bir süre ekranlarda boy gösteren Çiğdem Batur, unutulmaz karakteriyle dizi tarihine geçen isimler arasında yer aldı. 2010 ve 2015 yılları arasında canlandırdığı savcı Leyla Türkmen karakteriyle, Kurtlar Vadisi dizisine damga vuran Çiğdem Batur'un son hali görenleri mest etti.

KURTLAR VADİSİ'NİN UNUTULMAZ SAVCISINI CANLANDIRMIŞTI

Neredeyse tam 5 yıl boyunca Necati Şaşmaz'la birlikte rol alan ve dizinin unutulmaz karakteri Savcı Leyla'yı canlandıran Çiğdem Batur, o dönemler güzelliğiyle yine herkesin diline dolaşan isimler arasında yer alıyordu.

KRALİÇE ELIZABETH'İN YIL DÖNÜMÜNE KATILDI

Uzun bir süredir ekranlarda gözükmeyen güzel oyuncu, İngiltere'den yaptığı sürpriz bir paylaşımla adeta takipçilerini mest etti.

Kraliçe Elizabeth'in tahta geçişinin 70. Yıl dönümüne katılan Çiğdem Batur, sosyal medyada verdiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu.

Çiğdem Batur'un İngiltere'de sokak paylaşımlarını gören takipçileri yorum yapmayı ihmal etmedi.

"ŞAH ESERİ GİBİSİN"

Çiğdem Batur'un paylaşımları sonrası takipçilerinden bazıları, "Şah eseri gibisin" ve "Dünyamın tek Queen'i" şeklinde yorumlarda bulundu.



