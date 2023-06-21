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Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'dan güzel haber! Eşi son durumunu açıkladı

21.06.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’da, sahte içkiden zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden dizi ve sinema oyuncusu Şekip Taşpınar’ın geçtiğimiz gün entübe edildiği duyurulmuştu. Şimdi ise Şekip Taşpınar’dan güzel bir haber geldi.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'dan güzel haber! Eşi son durumunu açıkladı

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Cevat Akarsu’ rolüyle hafızalarımıza kazınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

’Beyaz Gelincik’, ’Kurtlar Vadisi’, ’Behzat Ç.’, ’Tek Başımıza’, ’Karadayı’, ’Şefkat Tepe’, ’Cesur Yürek’, ’Arıza’, ’Arka Sokaklar’, ’Teşkilat’, ’Yürek Çıkmazı’, isimli dizi ve Sinema filmlerinde rol alan Şekip Taşpınar’ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Şekip Taşpınar 1

Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Berna Taşpınar, ünlü oyuncunun son durumunu açıkladı. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; hastanede eşiyle kısa süreli görüşme gerçekleştiren Taşpınar, şunları söyledi:

Şekip Taşpınar eşi

"Şekip’i bugün gayet iyi gördüm. Biraz konuşup, sohbet ettim. Zaman kavramı gidip geliyor ama düzelecek. Doktoru biraz enfeksiyonu olduğunu ve bir, iki gün daha yoğun bakımda kalması gerektiğini söyledi.

Şekip Taşpınar 2

Böbreklerinde kalıcı hasar olmuş, ilerleyen günlerde tam olarak ne olduğunu anlayabileceğiz. İnşallah vücudundaki enfeksiyonu da atacak. Şu an solunumunu kendisi yapabiliyor, bir iki güne kadar da servise çıkacak." ifadelerini kullandı.

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