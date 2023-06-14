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Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat Akarsu'sundan kahreden haber! Şekip Taşpınar entübe edildi

14.06.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Cevat Akarsu karakterini canlandıran Şekip Taşpınar, sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü oyuncudan kahreden haber geldi. Şekip Taşpınar'ın entübe edildiği açıklandı.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat Akarsu'sundan kahreden haber! Şekip Taşpınar entübe edildi

Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle izleyicilerin hafızasında yer edinen Şekip Taşpınar'ın alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıkmışı. Sevilen oyuncudan üzen haber geldi.

Muğla'da sahte içkiden zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren ünlü oyuncu Şekip Taşpınar entübe edildi.

Şekip Taşpınar 2

Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 'Beyaz Gelincik', 'Kurtlar Vadisi', 'Behzat Ç.', 'Tek Başımıza', 'Karadayı', 'Şefkat Tepe', 'Cesur Yürek', 'Arıza', 'Arka Sokaklar', 'Teşkilat', 'Yürek Çıkmazı', isimli dizi ve sinema filmlerinde rol alan Şekip Taşpınar'ın yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği belirtildi.

eşi

EŞİNDEN 'HADİ UYAN, HAZİRANDA ÖLMEK ZOR' PAYLAŞIMI

Şekip Taşpınar'ın eşi Berna Taşpınar sosyal medya hesabından, "Benim canım sevgilim, hadi artık. Bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum. Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme. Biz olmadan her şey eksik. Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum, o kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar sana tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar. 'Minik', 'Pıtı', 'Kömür', 'Beşiktaş', 'Balım', 'Asi', 'Beyak', 'Coci', 'Müdür', 'Tostos' ve 'Çok zayıf, bu ölür, benim bunu yaşatmam lazım' diye aldığın benim onun adını 'Cino' koyduğum çocuklarımız hepimiz evde seni bekliyoruz. Senin o güzel şefkatin, merhamet dolu yüreğinden bizi mahrum bırakma sevgilim. Hadi uyan, haziranda ölmek zor. Seni çok seviyorum" paylaşımında bulundu.

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