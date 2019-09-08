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Kurtlar Vadisi yeni bölümler Netflix'te mi yayınlanacak?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 08.09.2019 22:22 | Son Güncelleme

Türk televizyon tarihinin en ses getiren dizilerinden olan Kurtlar Vadisi, Netflix ile birlikte geri dönüyor. Fenomen Türk dizisi, 2 sezondur hiçbir televizyon kanalında yayınlanmıyordu.

Kurtlar Vadisi yeni bölümler Netflix'te mi yayınlanacak?

Türkiye’de 1,5 milyon abone sayısına ulaşan Netflix, abone kitlesini biraz daha genişletmek istiyor. Online dizi ve film platformu, Türk televizyon tarihinin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi’nin yeni bölümlerini yayınlamak için dizinin yapımcısı Pana Film ile anlaşma sağladı.

KURTLAR VADİSİ KAOS 2020'DE!
2 sezondur yayınlanacak kanal bulamayan dizinin senaryosu ise hazır. Her yayınlandığı dönem büyük ses getiren dizinin Netflix’te yayınlanacak olan kısmının adı ise Kurtlar Vadisi Kaos olacak. Geçen sezon Kanal D ve TRT ile olan anlaşmalar son dakikada iptal olan dizi 2020 yılında Netflix sayesinde tüm dünyada gösterime girecek.

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Şu an Netflix ile RTÜK arasında bir problem söz konusu. Netflix, bu problemlerin üstesinden geldiği anda resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Birinci sezon senaryosu hazır olan Kurtlar Vadisi Kaos’un çekimlerinin ise Kasım ayında başlaması bekleniyor. Dizinin başrolünde her zamanki gibi Polat Alemdar (Necati Şaşmaz) yer alacak. Necati Şaşmaz’a başrolde, Defne Samyeli’nin eşlik etmesi bekleniyor.

Yayınlandığı günden beri ülkenin siyasi ve politik meselelerine göndermeler yapan Kurtlar Vadisi, Kaos ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki olayları konu alacak. Türkiye’nin iç ve dış düşmanlarına karşı verdiği mücadelenin konu alındığı dizinin birçok sahnesinin ise yurtdışından gelen bir ekibin çekeceği öğrenildi.

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kurtlar vadisi kurtlar vadisi kaos Netflix

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