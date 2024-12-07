'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı?' Polat Alemdar'ın sağ kolu Cahit Kayaoğlu cevap vermek istemedi! Son haliyle gündem oldu

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi bitti ama dizi efsanesi hiç bitmedi. Dizideki oyuncular, replikler ve sahneler hiç unutulmadı.

Hatta dizi hayranları her fırsatta 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı?' sorusuna yanıt aradı. Geçtiğimiz günlerde dizide Polat Alemdar'ın sağ kolu olan Cahit karakterine hayat veren Cahit Kayaoğlu objektiflere takıldı.

YANIT VERMEK İSTEMEDİ

Kayaoğlu'na yeniden gündeme gelmesi planlanan Kurtlar Vadisi soruldu. Ünlü isim bu soruya yanıt vermek istemedi ve “O konulara hiç girmeyelim, şu anda son durumu bilmiyorum. Bana gelen giden bir şey yok.” diyerek yanıt verdi.

SON HALİ GÜNDEMDE

Cahit Kayaoğlu son haliyle de dikkat çekti. Ünlü isme sosyal medyada 'adam hâlâ karizma', 'hiç yaşlanmıyor', 'yıllar sana yaramış' gibi yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi'nin dijital bir platform için yeniden çekileceği söylenmiş hatta platform adı ve tarih bile verilmişti.

Ancak bu iddiaların ardından Pana Film ve Necati Şaşmaz'dan açıklama gecikmemişti. Yapım şirketi tarafından yapılan açıklama şöyleydi;

PANA FİLM'DEN KURTLAR VADİSİ AÇIKLAMASI

Pana Film, Kurtlar Vadisi'nin dijital bir platformda yakın zamanda yeniden başlayacağı haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada;

"Yakın zamanda bir takım internet haber sitelerinde yapılan haberler ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar neticesinde aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.

Yapılan haberler ve paylaşımlarda "Kurtlar Vadisi" dizisinin yeni bölümleri ile ekranlara döneceği, oyuncu kadrosunun ve yayınlanacağı platformun belirlenmiş olduğu şeklinde ibareler yer almaktadır. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla alakalı tekzip ilgililerine iletilmiştir.

"Kurtlar Vadisi" dizisinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Sayın Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz.