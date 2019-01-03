YEMEK

Kuru fasulyenin gaz yapmaması için bakın nasıl pişirilmesi gerekiyormuş!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan kuru fasulye hepimizin mutfağında kendisine yer bulur. Lezzetinin yanı sıra iyi bir protein kaynağıdır aynı zamanda. Böyle harika bir yemeğin üzücü bir yanı da tüketildiğinde midede oluşturduğu gaz ne yazık ki... Ancak bu durumu ortadan kaldırmanın yolunu bulduk sevgili okur. Gönül rahatlığıyla kuru fasulye yemenin vakti geldi :)

Kuru fasulyenin gaz yapmaması için bakın nasıl pişirilmesi gerekiyormuş!

Her şeyin bedeli var, kuru fasulyenin de... :)

kuru

Kuru fasulye midemize ağır gelen, sindirmekte zorluk çekeceğimiz oligosakkarit içerir. Oligosakkarit nedir diyenler için hemen açıklayalım; bu madde bir şeker molekülleridir. İnce bağırsaklar bunu sindiremez ve sonucunda gaz sıkışması meydana gelir.

kuru1

Meyana gelen mide rahatsızlığı ve gaz problemini önlemek için oligosakkaritlerin kalın bağırsağa ulaşmadan önce parçalanması gerekmektedir. Bunun için yapmanız gereken;

Kimyon

kimyon

Bağırsaktaki gaz sıkışmasını önlemek için kuru fasulyeyi haşlarken içine bir tatlı kaşığı kimyon eklemek yeterli olacaktır. Bu yöntem sayesinde kuru fasulye yedikten sonra rahatsızlığın önüne geçmiş olacaksınız. Kimyon yerine kekik de kullanabilirsiniz.

Biriken köpüklere dikkat!

fasulye

Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatmak şart! Islattığınız fasulyeyi ertesi gün haşlayın ve haşlarken üzerinde biriken köpükleri toplayın. Bu köpükler gaz oluşumuna büyük bir etkendir. Mutlaka bu işlemi yapmalısınız.

Eğer kuru fasulyeye karbonat ekleyerek pişiriyorsanız hata yapıyorsunuz çünkü karbonat gazı önlerken vitamin ve mineralleri de yok eder.

Çiğ patates

patates

Fasulyeyi pişirirken içine bir adet çiğ patatesi ilave edin. Yemeğiniz piştikten sonra patatesi atabilirsiniz. Bu işlemi tüm gaz yapan gıdalara uygulayabilirsiniz. Yemek piştikten sonra patatesi muhakkak çıkarmalısınız aksi halde patateste biriken oligosakkarit yeniden yemeğe karışacaktır.


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