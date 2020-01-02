Kuru incirin faydaları nelerdir, kuru incir alırken nelere dikkat edilmeli?

Kuru incir, kış aylarında vücut direncini artırmaya yardımcı olan muazzam bir besin kaynağıdır. Kuru incirin popülerliği son zamanlarda katlanarak artmıştır. Kuru inciri diyet listenize dahil ederek yiyeceklerinizi tatlandırabilir ve lifli yapısı sayesinde sindirim sisteminizin düzgün bir şekilde çalışmasına katkıda bulunabilirsiniz. "Kuru incirin faydalarını ve kuru incir alırken nelere dikkat edilmeli?" konusu hakkında Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak, detaylı bilgiler verdi.

KURU İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Kurutulmuş halinin yaş meyvesine oranla besin değerleri daha yüksek olan incir, kurutulduğu zaman kalsiyum bakımından yaklaşık 5 kat daha zengin bir meyve haline gelir. Bu bakımdan inanılmaz bir enerji kaynağıdır.

Lif bakımından son derece zengin olan kuru incir, kabızlığı giderir ve uzun süre tokluk verir.

İncir A, B1 ve B2 Vitaminleri, manganez ve potasyum, magnezyum, bakır, demir ve fosfor bakımından zengindir. Yüksek potasyum seviyesi ve düşük sodyum seviyesi, hipertansiyonu olan insanlara rahatlama sağlar.

Kuru incir iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Bu sayede kemik gelişimini destekler ve kemik sağlığını artırır.