Soğanlar, mutfakların en önemli malzemelerinden biridir. Bilhassa Türk mutfağında her yemeğin başlangıcı soğanın kavrulmasıyla başlar. Bu nedenle her mutfakta soğan bulunması ve iyi muhafaza edilmesi şarttır. Fakat soğan yanlış saklama koşullarında bekletildiğinde kısa süre içerisinde filizlenerek hem besin değerini hem de lezzetini kaybeder. Filizlenen soğanlar zaman geçtikçe çürümeye başlar ve acılaşır. Bu noktada kuru soğanın filizlenmemesi için ne yapılması gerektiği araştırılır.

Kuru soğanın filizlenmemesi için ne yapmak gerekir?

Kuru soğanın filizlenmemesi için yapılması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

1. Serin ve kuru ortamda saklayın

Soğanın sıcak ve nemli yerlerde bekletilmesini filizlenme sürecini hızlandırır. Kuru soğanların saklanması gereken doğru yöntem 10-15 derece arasında, serin ve kuru bir yerdir. Dolayısıyla buzdolabında değil kiler, dolap içi ya da yeterli miktarda havalandırılan bir yer tercih edilmelidir.

2. Plastik poşet yerine file veya sepet kullanın

Soğanların plastik poşetlerde bekletilmesi içerisinde nem birikmesine neden olur. Nemli ortamlar filizlenmeyi hızlandırır. Bu nedenle hava geçiren file torbalar, hasır sepetler ya da hava alan kutular kullanılmalıdır.

3. Patatesle birlikte saklamayın

En çok yapılan yanlışlar biri soğan ve patatesi aynı ortamda saklamaktır. Bu iki sebzenin aynı yerde olması birbirlerinin gaz salınımını tetikleyerek daha hızlı filizlenmesine ve çürümesine neden olur.

4. Soğanları ışık görmeyen bir yerde tutun

Yapay ışık ya da gün ışığı kuru soğanın gelişmesine yol açar. Bu gelişme süreci ise filizlenmeyi başlatır. Bu nedenle soğanların ışık almayan karanlık bir yerde saklanması en doğru saklama yöntemlerinden biridir.

5. Soğanları tek tek kontrol edin

Belirli bir yerde muhafaza edilen soğanların sık sık kontrol edilmesi gerekir. Bu yöntem filizlenmeye başlayan ya da çürüyen soğanların erken fark edilmesi için son derece önemlidir. Çünkü bir tane bile olsa bozulan bir soğan diğerlerinin de kısa sürede bozulmasına neden olur.