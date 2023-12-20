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  4. KURULUŞ OSMAN 141. BÖLÜM İZLE EKRANI: Kuruluş Osman yeni bölüm konusu nedir? İşte son bölüm özeti ve ATV 20 Aralık yayın akışı!

KURULUŞ OSMAN 141. BÖLÜM İZLE EKRANI: Kuruluş Osman yeni bölüm konusu nedir? İşte son bölüm özeti ve ATV 20 Aralık yayın akışı!

20.12.2023 19:22 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman 141. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hız kazandı. İlk bölümü 2019 yılı Kasım ayında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 2023 yılı Ekim ayında beşinci sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü hakkında detaylar diziseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm konusu nedir? İşte son bölüm özeti...

Kuruluş Osman yeni bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hızlandı. Her çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kuruluş Osman'nın 5. sezonu 4 Ekim 2023 Çarşamba akşamı başladı. Dizi, yeni bölümü olan 141. bölümü ile 20 Aralık Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümde yaşanacaklar.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman her çarşamba akşamı ATV'de yayınlanıyor. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman dizisinin 140. bölümünde;
KARACELASUN VE ÜSTAT GERA'NIN İŞBİRLİĞİ!

Karacelasun intikam yeminleri eder. Üstat Gera ve Karacelasun birlikte hareket edecektir. Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürme planları yaparlar. Alaeddin'i öldürebilmek için nasıl bir oyun kurarlar?

BALA HATUN VE SAADET HATUN KARŞI KARŞIYA!

Alaeddin'in esir tutulduğunu öğrenen Bala Hatun, Uç Pazar'ı basar. Saadet Hatun'la karşı karşıya gelirler. Bu restleşmenin sonu nereye varacaktır?

kuruluş osman 140.

OSMAN BEY, KARACELASUN'U ELE GEÇİREBİLECEK Mİ?

Karacelasun, Orhan Bey'le karşı karşıya gelir. Aralarındaki vuruşma devam ederken Osman Bey'in ortaya çıkışıyla Karacelasun iyice köşeye sıkışır. Osman Bey Karacelasun'u ele geçirebilecek midir?

ORHAN BEY MURADINA EREBİLECEK Mİ?

Orhan Bey Holofira'yla evlenmek istediğini annesine net bir şekilde söyler. Orhan Bey Holofira'yla evlenmek için neleri göze alacaktır? Malhun Hatun Holofira'ya içini döker. Bir Bey hatunu olmanın nasıl fedakarlıklar gerektirdiğini izah eder. Holofira aynı fedakarlıkları edebilecek midir?

ORHAN BEY VE ALAEDDİN BEY, VASİLİS'İ YAKALIYOR!

Vasilis'in Uç Pazar'dan kaçtığını öğrenen Yakup Bey'in tepkisi nelere sebep olacaktır? Orhan Bey ve Alaeddin Bey, Mehmet'in elinden kaçırdığı Vasilis'i nasıl yakalamışlardır? Bunun Uç Pazar'daki yankısı ne olacaktır?

ALAEDDİN BEY'İN HAYATI TEHLİKEDE!

Alaeddin Bey'e kafesli çadırda saldırı olur. Alaeddin Bey bu saldırıdan nasıl kurtulacaktır?

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OSMAN BEY VE YAKUP BEY GERİLİMİ DEVAM EDİYOR!

Sancaksızlar'ın Osman'a biadını geri çekmesi bilgisinin gizli olması Yakup Bey için neden önemlidir. Yakup Bey, Sancaksız'ları kullanarak nasıl bir oyun kuracaktır?

ORHAN BEY VE HOLOFİRA ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Mehmet Bey Holofira'ya yüzük hediye eder. Buna şahit olan Orhan Bey'i artık kimse tutamaz. Holofira'yı atının terkisine atıp giden Orhan Bey'in aklında ne vardır? Holofira'yı nereye götürmektedir?

OSMAN BEY'İN BÜYÜK PLANI NEDİR?

Osman Bey, kendisine hesap sormak için gelen bütün Bey'leri Yenişehir'de zorunlu bir şekilde konuk eder… Bunu bir tehdit olarak gören Bey'ler Beyler Osman Bey'e düşman mı olacaktır? Osman Bey'in bütün Beyler Yenişehir'deyken kapıları kapattırmasının sebebi nedir? Kendisini aklayacak hamle nedir?

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM KONUSU

Kuruluş Osman dizisinin 141. bölümünde;
Osman Bey, Yakup Bey'e oyununu bildiğini ima ederek gözdağı verir. Osman Bey'in alpları Sancaksızlar'la karşı karşıya gelmişken o beyleri güzel bir yemekle ağırlayacaktır. Sancaksızlar, Osman Bey'in karşısına getirildiğinde Yakup Bey'le kurdukları oyunu açık edecekler midir?

Orhan Bey'in Holofira'yı pazardan kaçırması Saadet Hatun'la Malhun Hatun'u karşı karşıya getirir. Malhun Hatun, Saadet Hatun'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

Holofira, Orhan'ın onu alıp götürmesinin üzerine Mehmet ve Orhan karşı karşıya gelir. Arada kalan Holofira bu çatışma sonrası nasıl bir hamle yapacaktır?

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Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a sevdasını söylemiştir. Gonca bu itiraf karşısında ne yapacaktır? Alaeddin Bey, Gonca meselesini Bala Hatun'la konuşur. Bala Hatun'un Alaeddin'e verdiği tavsiyeler Gonca ve Alaeddin sevdasını nasıl etkileyecektir?

Yenişehir'den dönen Yakup Bey, Vasilis'i altın karşılığında Haçlılarla takas etme kararı alır. Yakup Bey'in bu kararında Üstat Gera'nın nasıl bir etkisi vardır? Yakup Bey bu takasla aslında neyi hedeflemektedir?

Malhun Hatun, Orhan'ın ısrarına karşı şartını koşar. Eğer Holofira Müslüman olursa evlenmelerine müsaade edecektir. Fakat Holofira, Müslüman olmayacağını söyler. Orhan Bey Holofira'yı ikna edebilecek midir? Uç Pazar'da Holofira ve Aysima karşı karşıya gelir. Buna şahit olan Malhun Hatun ne yapacaktır?

Vasilis takasında Karacelasun ve Mehmet Bey çatışır. Orhan ve Alaeddin de bu çatışmaya dahil olur fakat Karacelasun üstün gelmektedir. Bunun haberini alan Osman Bey her şeyden Yakup Bey'i sorumlu tutar. Osman Bey şimdi ne yapacaktır? Evlatlarını Karacelasun'un elinden kurtarabilecek midir?

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KURULUŞ OSMAN 141. BÖLÜM İZLE!

Kuruluş Osman dizisinin 141. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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ATV YAYIN AKIŞI 20 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Safir

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