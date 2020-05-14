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Kuruluş Osman 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ağır yaralanan Osman Bey kurtulacak mı? Kuruluş Osman 21. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 14.05.2020 02:49 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman 21. son bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde Balgay'ın eline düşen Osman Bey kurtulmayı başardıktan sonra hançerli iki kişinin daha saldırısına uğradı. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın 22. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde, Osman Bey kendinden geçmiş bir halde obaya getiriliyor. Ağır yaralı olan Osman Bey'e ne olacağı ise dizinin hayranlarını meraklandırdı. İşte Kuruluş Osman 22. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman 13 Mayıs Çarşamba akşamı 21. son bölümüyle ekrana geldi. Dündar'ın sinsi planla Gündüz beyleri tuzağa düşürdüğü Kuruluş Osman'ın yayınlanan son bölümünde, Bamsı Bey'in Burçin tarafından vurulması heyecan dolu anları izleyici karşısına sundu. Balgay'ın eline düşen Osman Bey'in darağacında sallanması son bölüme damga vurdu.

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OSMAN BEY KURTULACAK MI?

Kuruluş Osman'ın 20 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 22. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde, Alişar'ın "Obanı geri alacaksın. Bunun geri dönüşü yoktur" sözleri dikkat çekiyor. Ancak Dündar'ın "Osman'a olan nefreti yüzünden mi beni Kayı beyi yapmak ister? Alişar Bey bize yalan söyler" sözleri Dündar ile Alişar arasında çıkacak bir kapışmanın ipuçlarını veriyor.

KURULUŞ OSMAN 21. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?

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