Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Obayı basan Moğollar'a büyük şok! Kuruluş Osman 25. son bölüm izle

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 10 Haziran Çarşamba akşamı 25. son bölümüyle ekrana geldi.

Kuruluş Osman son bölümüne Moğollar'ın obaya baskını damga vurdu. Ancak Moğollar obaya saldırdıktan sonra beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. Kadınıyla erkeğiyle saldırıya karşılık veren Kayı Obası, Moğollar'ı bozguna uğrattı. Finalde ise Osman Bey ve Subutay karşı karşıya geldi.

KURULUŞ OSMAN 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 17 Haziran Çarşamba ekrana gelecek olan 26. yeni bölüm fragmanı ise ATV tarafından henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay’la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay’ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay’a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun’un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay’ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun’u gelişiyle Kayı Obası’nda dengeler nasıl değişecek?

