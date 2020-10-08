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Kuruluş Osman 28. son bölüme Cüneyt Arkın, Aksaçlı rolüyle damga vurdu! Kuruluş Osman 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

08.10.2020 01:23 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. 2. sezonda kadrosuna ünlü oyuncuları dahil eden Kuruluş Osman'ın 28. son bölümüne usta oyuncular Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit damga vurdu. Cüneyt Arkın Aksaçlı rolüyle Osman Bey'e devlet kurma konusunda ışık tuttu. Tamer Yiğit'in canlandırdığı Ertuğrul Bey ise obaya geri döndü. İşte Kuruluş Osman 29. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Kuruluş Osman dizisi 7 Ekim Çarşamba akşamı 2. sezon ilk bölümüyle ATV’de ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 28. son bölümünde, başrol oyuncusu Burak Özçivit yeni imajıyla dikkat çekti. Kadroya katılan yeni oyuncular ve sürpriz karakterleriyle Kuruluş Osman¸ yenilenen konsepti ile ilk kez seyirciyle buluştu. Kuruluş Osman'ın 14 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 29. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

Kuruluş Osman'a yeni sezonda Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Bahtiyar Engin, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ katıldı.
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CÜNEYT ARKIN'DAN KURULUŞ OSMAN MESAJI

Yıllar sonra ekrana dönen Cüneyt Arkın ise sosyal medyada gündem oldu. Dizi yayınlanırken sosyal medyadan paylaşım yapan usta oyuncu "İyi dilekleriniz, kendiniz gibi masum ve güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz. İyi ki sizler de varsınız" ifadelerini kullandı.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kulucahisar Kalesi fethiyle; Konstantiniye’nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey’e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola’yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

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Kayı Obası’nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans’ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar’dan aldığı görevle alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey’in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası’nda coşkuyla karşılanır.
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Osman Bey ve alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar’dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey’in dönüşüyle Kayı Obası’ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar’a yapılan baskından kurtulabilecek mi?

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Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakter oniyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
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