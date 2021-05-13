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Kuruluş Osman 58. son bölümde Osman Bey, Malhan Hatun'u istedi! Kuruluş Osman 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

13.05.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 58. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey, Malhan Hatun'u istemeye gitti. Malhan Hatun ise ziyaretin sebebini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Kuruluş Osman'ın 59. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Togay, "Yer yarılacak, gökten kan yağacak" sözleriyle askerlerine saldırı emri veriyor. Osman Bey ise Togay'ın anlaşmalarına uymayacağını anlayarak yeni bir plan yapıyor.

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 12 Mayıs Çarşamba akşamı 58. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 19 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 59. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer.

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Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

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OSMAN BEY KARARINI BALA HATUN'A AÇIKLIYOR

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır.

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Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

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MALHUN HATUN NE TEPKİ VERECEK?

Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek?

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Umur Bey, Osman Bey'in kızıyla evlenmesine razı olacak mı? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak?

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Nikola, Togay'ı kışkırtmak için nasıl bir oyun kuracak?

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Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi?

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Şeyh Edebalı, Umur Bey'i Osman Bey-Malhun Hatun evliliğine ikna edebilecek mi?

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atv Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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