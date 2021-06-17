Kuruluş Osman 64. ve sezon finali fragmanı yayınlandı! Aksaçlı'dan Osman Bey'e yeni devlet müjdesi!

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 16 Haziran Çarşamba akşamı 63. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 23 Haziran'da ekrana gelecek olan 64. ve final bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 63'üncü bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer.

Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar.

Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.

BİZANS ORDUSU UÇ BÖLGESİNE GELİYOR

Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir.

Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar.