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Kuruluş Osman 64. ve sezon finali fragmanı yayınlandı! Aksaçlı'dan Osman Bey'e yeni devlet müjdesi!

17.06.2021 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 63. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey ve askerleri, Bizans ordusuyla savaştı. Sezon finali yaparak Ekim ayına kadar ekrana ara verecek olan Kuruluş Osman'ın 64. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Kuruluş Osman sezon finali fragmanında, Cüneyt Arkın'ın canlandırdığı Aksaçlı, Osman Bey'e yeni devlet müjdesini, "Sabırla beklediğin evladının doğumu gibi, sabırla kurmak istediğin devletinin doğumu yakındır" sözleriyle veriyor.

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 16 Haziran Çarşamba akşamı 63. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 23 Haziran'da ekrana gelecek olan 64. ve final bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 63'üncü bölümünde Malhun Hatun'dan evlat müjdesi alan Osman Bey, efsanevi komutan Dukas'la birlikte uç bölgesine gönderilen Bizans ordusuna karşı vereceği büyük savaşa hazırlanmak üzere harekete geçer.

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Selçuklu sultanıyla görüşmek üzere Konya'ya giden Osman Bey, Moğol ve Bizans arasında kalmamak için zekice bir oyun kurar.

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Togay'ın elinden kaçırılmasını ve Moğol altınlarına el konulmasını hazmedemeyen Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sürpriz bir hamle peşindedir.

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BİZANS ORDUSU UÇ BÖLGESİNE GELİYOR

Komutan Dukas'ın ordusuyla birlikte İnegöl'e gelişiyle gücünü artıran Nikola, Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için aradığı fırsatı yakaladığını düşünmektedir.

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Osman Bey'in evlat sahibi olacağını öğrenen Bala Hatun, duygularına hakim olmaya çalışır ve Malhun Hatun'a bir adım atar.

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Osman Bey ise Konya'dan döndükten sonra uç bölgesinin kaderini belirleyecek büyük savaş için Alpleri ile birlikte cenk meydanına çıkar.

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OSMAN BEY SAVAŞTAN GALİP ÇIKABİLECEK Mİ?

Osman Bey, Bizans ordusuyla savaştan galip çıkabilecek mi? Komutan Dukas'ın uç bölgesine getirdiği ordu dengeleri nasıl değiştirecek? Dukas'ın gelişi ile eli güçlenen Nikola'nın stratejisi ne olacak?

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Osman Bey ve Selçuklu Sultanı arasındaki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak?

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Osman Bey'den intikam almak isteyen Moğol Valisi'nin planı ne? Bala Hatun, Osman Bey ve Malhun Hatun'un çocuk sahibi olmasını nasıl karşılayacak?

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