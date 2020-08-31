Kuruluş Osman'a yeni sezonda flaş transfer! Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Önümüzdeki günlerde ikinci sezon bölümleriyle atv ekranında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Kuruluş Osman’ dizisi, kadrosuna sevilen oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ı da ekledi.

İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Kanbolat Görkem Arslan olacak. Ünlü oyuncu Arslan’ın dizide hangi karaktere hayat vereceği merak konusu.

CÜNEYT ARKIN DA KURULUŞ OSMAN'DA ROL ALACAK

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın ve Erkan Avcı’nın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, Eylül ayında 2. sezonuyla atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.

