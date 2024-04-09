Kuruluş Osman'da bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bomba bir ayrılık yaşanıyor.

Dizinin önemli karakterlerinden Malhun Hatun’u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuğa annelik molası veriyor.

PROJEYE VEDA ETTİ

Mayıs sonu, haziran başı gibi kızını kucağına alacak olan güzel oyuncu 156. bölümde diziden ayrılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son sahnesini çeken Atiksoy, çalışma hayatına bir süre ara verecek.

Yıldız Çağrı Atiksoy geçen hafta aynı zamanda doğum günü olan 1 Nisan’da bebeği için merhaba partisi vermişti. Başarılı oyuncu gelen ve gelecek hediyeleri ihtiyaç sahiplerine buluşturarak takdir toplamıştı.





