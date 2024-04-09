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Kuruluş Osman'da bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.04.2024 10:31
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Atv'nin çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan dizisi Kuruluş Osman'da bomba bir ayrılık yaşanıyor. Dizin başrollerinden biri olan Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy son sahnesini çekip ekibe veda etti.

Kuruluş Osman'da bomba ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bomba bir ayrılık yaşanıyor.
Dizinin önemli karakterlerinden Malhun Hatun’u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy oyunculuğa annelik molası veriyor.

yıldız çağrı

PROJEYE VEDA ETTİ

Mayıs sonu, haziran başı gibi kızını kucağına alacak olan güzel oyuncu 156. bölümde diziden ayrılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son sahnesini çeken Atiksoy, çalışma hayatına bir süre ara verecek.

Yıldız Çağrı Atiksoy geçen hafta aynı zamanda doğum günü olan 1 Nisan’da bebeği için merhaba partisi vermişti. Başarılı oyuncu gelen ve gelecek hediyeleri ihtiyaç sahiplerine buluşturarak takdir toplamıştı.

Vitrin


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