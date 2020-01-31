Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey diziye mi dönüyor? Engin Altan Düzyatan'dan heyecanlandıran paylaşım

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kurşun dizisiyle ekranlara dönen, ancak reytinglerde umduğunu bulamayınca erken final şoku yaşayan Engin Altan Düzyatan'ın, bir süredir 'Kuruluş Osman'a dahil olacağı konuşuluyor. Sakallarını yeniden uzatmaya başlayan Düzyatan'ın takipçileri, oyuncudan gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU!

Son olarak Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Sakallarının iyice uzadığı görülen Düzyatan'a takipçilerinden anında yorum yağmaya başladı.

Oyuncunun Kuruluş Osman'a dahil olup olmayacağını merak eden takipçiler, 'Kuruluş rolüne bürünmeye başlamışsın', 'Kayı seni bekliyor', 'Diziye dönüyor musun?' 'İnşallah sakalları düşündüğüm şey için uzatıyorsundur' şeklinde mesajlar yağdırdı. Düzyatan'ın diziye dahil olup olmayacağı ise henüz merak konusu.

