Kuruluş Osman'da yaprak dökümü! O geldi 3 isim birden gitti

MYNET- Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk tanıtımı yayınlanan dizinin yeni sezon oyuncuları da merak ediliyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni yayın döneminde ekibine katılacağı konuşulan yeni oyuncularının başında Ekin Mert Daymaz geliyor. Daymaz, son olarak Kuruluş Osman’ın yapım şirketi Bozdağ Film’in “Bir Sevdadır” dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.
Öte yandan Kuruluş Osman’da adeta yaprak dökümü yaşanacak. Germiyanoğluları’ndan Yakup Bey'e hayat veren ve diziden ayrılıp geri dönen Mirza Bahattin Doğan, Yunus Emre’yi canlandıran Yusuf Gökhan Atalay ile Karesi beyi oynayan Mürşid Ağa Bağ projeden ayrıldı.