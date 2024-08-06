MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman'da yaprak dökümü! O geldi 3 isim birden gitti

Kuruluş Osman'da yaprak dökümü! O geldi 3 isim birden gitti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.08.2024 15:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin yeni yayın döneminde 6. sezonu ekrana gelecek olan “Kuruluş Osman” dizisinin "Vatan cümle cihandır” sloganlı yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı dizide beklenmedik ayrılıklar yaşandı. Ekin Mert Daymaz'ın dahil olduğu kadrodan üç isim birden ayrıldı.

MYNET- Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk tanıtımı yayınlanan dizinin yeni sezon oyuncuları da merak ediliyor.

kuruluş

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni yayın döneminde ekibine katılacağı konuşulan yeni oyuncularının başında Ekin Mert Daymaz geliyor. Daymaz, son olarak Kuruluş Osman’ın yapım şirketi Bozdağ Film’in “Bir Sevdadır” dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.

EKİN MERT

YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANIYOR

Öte yandan Kuruluş Osman’da adeta yaprak dökümü yaşanacak. Germiyanoğluları’ndan Yakup Bey'e hayat veren ve diziden ayrılıp geri dönen Mirza Bahattin Doğan, Yunus Emre’yi canlandıran Yusuf Gökhan Atalay ile Karesi beyi oynayan Mürşid Ağa Bağ projeden ayrıldı.

İlginizi Çekebilir

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

 Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

 "Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

"Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...

 Kompakt, katlanabilir, hafif... Üstelik bugüne özel indirimde

Kompakt, katlanabilir, hafif... Üstelik bugüne özel indirimde

 Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü ve dahası...

Aktif gürültü engelleme, 30 saate kadar pil ömrü ve dahası...
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ekin Mert Daymaz kuruluş osman
En Çok Okunan Haberler
Sipariş yüzünden saldırıya uğrayan savcı tek tek anlattı: Kafama yumruk atıldı! 9,5 aylık kızım yere düştü

Sipariş yüzünden saldırıya uğrayan savcı tek tek anlattı: Kafama yumruk atıldı! 9,5 aylık kızım yere düştü

Cinsel organı nedeniyle başarısız olan sporcuya yetişkin film sektöründen teklif

Cinsel organı nedeniyle başarısız olan sporcuya yetişkin film sektöründen teklif

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan kredi kartı kullanımı için açıklama: Başkasının kredi kartını kullanana ceza var mı? Kafa karışıklığı yaratıyordu, her şey netleşti

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan kredi kartı kullanımı için açıklama: Başkasının kredi kartını kullanana ceza var mı? Kafa karışıklığı yaratıyordu, her şey netleşti

ETİD Başkanı: Artık kimse yurt dışından ucuza alışveriş yapamayacak

ETİD Başkanı: Artık kimse yurt dışından ucuza alışveriş yapamayacak

Boyu tam 2 metre... İstanbul Boğazı’nda ilk kez ortaya çıktı!

Boyu tam 2 metre... İstanbul Boğazı’nda ilk kez ortaya çıktı!

Şato villalar yıllardır boş duruyordu... Karar verildi

Şato villalar yıllardır boş duruyordu... Karar verildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.