Kuruluş Osman'dan etkilendi, Müslüman oldu

İskoçya’da yaşayan Julieta Lorena Martinez, “Kuruluş: Osman” dizisinden etkilenerek Müslüman oldu.

Bozdağ Film’den yapılan açıklamaya göre, Martinez diziyi izledikten sonra Türk kültürüne ve İslam tarihine duyduğu ilgisinin hızla arttığını, bunun da araştırmalar yapmasına ve sonunda Müslüman olmaya karar vermesine yol açtığını söyledi.

"ÖĞRENDİKLERİM BENİ ETKİLEDİ"

Martinez, “Covid-19 karantinası sırasında Türk televizyon dizilerini izlemeye başladım. Hikâye, tarih ve İslam hakkında öğrendiklerim beni çok etkiledi. Bu beni Kur’an’ı okumaya yönlendirdi ve iki yıl sonra Osman’ı izledikten sonra şehadet getirip Müslüman oldum.” ifadelerini kullandı.