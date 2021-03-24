Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Malhun Hatun kurtarılacak mı?

Her Çarşamba saat 20:00'da ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Osman Bey, Dündar Bey'in kendini temize çıkarmasının sonrasında obadaki haini bulabilmek için yeni yollar aramaya koyulmuştu. Peki Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI (51. BÖLÜM)

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZET (50. BÖLÜM)

Kara Şaman Togay'ın, Malhun Hatun'u yaralayıp Osman Bey'e meydan okumasının sonrasında Konstantiniyye'den yeni birliklerle dönen Nikola, Flatyos'un intikamını alabilmek için yeminler eder. Flatyos'un anısını yaşatmak için savaşçı kimliğine bürünüp gladyatör kostümü giyinen Nikola, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik vasıtasıyla Togay'la bir araya gelir. İttifak kararı alan ikili, hedeflerine Söğüt'ü koyar.

Osman Bey ise, Dündar Bey'in kendine temize çıkarmasının sonrasında obadaki hainin kim oldupunu bulmak için yeni yollar arar ve Cerkutay'ın beklenmedik ihaneti tüm herkesi şaşkına çevirir. Malhun Hatun, intikam almak isteğindeyken yine Togay'ın eline düşer. Osman Bey ise kendisine kurulan ittifaka karşılık yaptığı zekice planla herkesi ters köşeye yatıracaktır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (51. BÖLÜM)

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.