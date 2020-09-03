MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman dizisine bir transfer daha! İşte Kuruluş Osman'ın yeni sezon oyuncuları

Kuruluş Osman dizisine bir transfer daha! İşte Kuruluş Osman'ın yeni sezon oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 03.09.2020 20:24 | Son Güncelleme

atv'nin Bozdağ Film / Mehmet Bozdağ imzalı, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, yeni sezon öncesi yaptığı flaş transferlere bir yenisini ekledi. Yakında 2. sezonuyla ekranlarda yerini alacak olan Kuruluş Osman'ın kadrosuna Ahmet Yenilmez de katıldı.

Kuruluş Osman dizisine bir transfer daha! İşte Kuruluş Osman'ın yeni sezon oyuncuları

atv ekranında yayınlanacak ikinci sezonu öncesinde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren ‘Kuruluş Osman’, son olarak usta oyuncu Ahmet Yenilmez’in yeni sezonda dizide rol alacağını açıkladı.

ahmetyenilmez-6no5-QcEn
Ahmet Yenilmez, ‘Kuruluş Osman’ın ikinci sezonundan itibaren çok konuşulacak sürpriz bir karaktere hayat verecek.

CÜNEYT ARKIN VE SEÇKİN ÖZDEMİR DE KADROYA KATILMIŞTI

Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan ve Seçkin Özdemir’in de rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
EDHO açıklaması! Müjdeyi verdiEDHO açıklaması! Müjdeyi verdi
İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddia edilen Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli?İlker Kaleli ile aşk yaşadığı iddia edilen Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz kaç yaşında, nereli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Validen korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Validen korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
O sitede servet kazanıyorlar! 'Müstehcen fotoğraflar...'
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan iğrenç olaya tepki
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yeni bölüm fragmanı olay oldu!
Yeni bölüm fragmanı olay oldu!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sen Çal Kapımı'da romantik anlar!
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Sete ara vermişlerdi! Olay paylaşım
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Hayat dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Adem ve Yasemin arasındaki gerilim artıyor! Yeni Hayat 1. bölüm izle!
Yeni Hayat dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Adem ve Yasemin arasındaki gerilim artıyor! Yeni Hayat 1. bölüm izle!
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
İddialı dizi için geri sayım başladı!
Çukur yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Çukur 4. sezon 1. bölüm fragmanı
Yeni sezon tarihi açıklandı!
Tülin Özen, Kırmızı Oda'da hangi rolde oynayacak? Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlıyor?
Kırmızı Oda dizisiyle ekrana dönüyor!
Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Masumlar Apartmanı 1. bölüm fragmanı
Ünlü oyuncular yeni dizide buluştu!
Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesi
EDHO açıklaması! Müjdeyi verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.