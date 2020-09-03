Kuruluş Osman dizisine bir transfer daha! İşte Kuruluş Osman'ın yeni sezon oyuncuları

atv ekranında yayınlanacak ikinci sezonu öncesinde kadrosuna kattığı isimlerle adından söz ettiren ‘Kuruluş Osman’, son olarak usta oyuncu Ahmet Yenilmez’in yeni sezonda dizide rol alacağını açıkladı.



Ahmet Yenilmez, ‘Kuruluş Osman’ın ikinci sezonundan itibaren çok konuşulacak sürpriz bir karaktere hayat verecek.

CÜNEYT ARKIN VE SEÇKİN ÖZDEMİR DE KADROYA KATILMIŞTI

Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan ve Seçkin Özdemir’in de rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.



