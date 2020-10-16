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Kuruluş Osman dizisinin Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun pozları olay yarattı!

16.10.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman dizisinin Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun pozları olay yarattı!

Mide küçültme ameliyatı olduktan sonra değişimiyle olay yaratan güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medyadan paylaştığı pozlarla gündeme geldi. 46 yaşındaki başarılı oyuncunun fotoğrafları takipçilerinden beğeni topladı.

Fox TV ekranlarına gelen O Hayat Benim dizisindeki oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolarla bir dönem adından sıklıkla söz ettirmişti. Değişimiyle takdir toplayarak 110 kilodan 52 kiloya düşen oyuncu zor günler yaşandığını dile getirmişti. Gece-gündüz çalışarak yaşadığı zorlukların üstesinden geldiğini ifade eden başarılı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

2016 yılında fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olan güzel oyuncu yıllar içinde adeta iğne ipliğe döndü. Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’da Hazal Hatun karakterine hayat veren ünlü sanatçının fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu. Sevilen oyuncunun güzelliği takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

‘ŞİİR OL’

yeşim ceren bozoğlu

Bir dergi için objektif karşısına geçen güzel oyuncu seksi pozlar verdi. Yeşim Ceren Bozoğlu cesur pozlarını sosyal medya hesabından da yayınladı. Beğeni yağan fotoğraflarına Bozoğlu, “Şiir ol” notunu ekledi.

yeşim ceren bozoğlu2

Güzel oyuncu gelebilecek olumsuz eleştirilere karşı gönderisinin yorumlarını sınırlandırmayı tercih etti. Yeşim Ceren Bozoğlu’nun fotoğraflarına başta sanatçı dostları olmak üzere pek çok isim yorum yaptı.

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