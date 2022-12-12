Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e başvuran 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, 11. soruyu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.
1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.
A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara
B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara
C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)
D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara
Alıcı, soruyu doğru yanıtladı ancak tam bu sırada zilin çalması nedeniyle program sona erdi.
Yeni bölüm ise 1 Milyon TL'lik soruyla başladı. Final sorusunda "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" diye soruldu.
Doğru cevabı A şıkkı olan soruyla ilgili 20 yaşındaki yarışmacı yanıttan emin olamadı ve çekilme kararı aldı. Bunun üzerine İmirzalıoğlu, "Peki, devam etseydin hangi şıkkı seçersin?" diye sordu. Bunun üzerine Alıcı, B şıkkı olan Banu Çiçek yanıtını vereceğini söyledi.
Geceye damga vuran soruya Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer de kayıtsız kalamadı. Özge Törer, söz konusu soruyu Instagram hesabında yayınlayarak dikkat çeken ifadeler kullandı.
Törer, "Ve akıllara kazınacak o an! Batu Alıcı milyonluk soruya hangi yanıtı verdi? Milyoner'de nefesler tutuldu!" dedi.