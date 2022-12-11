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  4. Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk Dede Korkut sorusu! Batu Alıcı büyük ödülü kazandı mı? Bala Hatun, Bayındır Han, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek kimdir?

Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk Dede Korkut sorusu! Batu Alıcı büyük ödülü kazandı mı? Bala Hatun, Bayındır Han, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek kimdir?

11.12.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi | Kim Milyoner Olmak İster'de beklenen akşam geldi. Atatürk sorusunu bilerek 3 yıl sonra ilk kez 1 milyonluk soruya ulaşan 20 yaşındaki Batu Alıcı'nın kazanıp kazanamayacağı merak konusuydu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışmada 1 milyon TL'lik soru belli oldu. Batu Alıcı 1 milyonluk soruya cevap verdi mi? Batu Alıcı sorudan çekilirse ne kadar kazanacak? Dede Korkut, Bala Hatun, Bayındır Han, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek karakterleri kim? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk Dede Korkut sorusu! Batu Alıcı büyük ödülü kazandı mı? Bala Hatun, Bayındır Han, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek kimdir?

Son dakika: 1 milyonluk soru ne olacak? Herkes nefesini tutmuş bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan yaşandı. 20 yaşındaki Batu Alıcı büyük ödül için yarışıyor. Yarışmacı soruya doğru cevap verirse 1 milyon TL kazanacak ve eğer yanlış cevaplarsa 30 bin TL kazanmış olacak. Batu Alıcı eğer soruya cevap vermeden yarışmadan çekilirse 400 bin lirayı cebine koyacak.

SON DAKİKA: 1 MİLYONLUK SORU AÇILDI MI?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Mustafa Kemal Atatürk sorusuna verdiği cevapla yarışmanın son sorusuna gelen Batu Alıcı bu akşam 1 milyonluk soruyu açtırdı. Batu Alıcı, soru öncesinde "Çok güzel mesajlar aldım. Aradılar, tebrik ettiler. Çok mutlu oldum insanlardan iyi mesaj alınca." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: İŞTE 1 MİLYONLUK SORU!

Herkesi ekrana kilitleyen 1 milyonluk soru belli oldu. İşte merak edilen o soru:

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"Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?"

Şıklar; A) Bala Hatun, B) Banu Çiçek, C) Bamsı Beyrek ve D) Bayındır Han olarak verildi.

Batu Alıcı, son soruya cevap vermemeyi tercih etti. Çeki kabul eden Alıcı, 400 bin liralık ödülün sahibi oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YILLAR SONRA TARİHİ AN

20 yaşındaki Batu Alıcı, 3 yıl sonra milyonluk soruyu açtıran ilk yarışmacı oldu.

AKILLARA ARDA AYTEN GELDİ

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Arda Ayten, 2019 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış ve 1 milyon TL'lik ödülü kazanmıştı.

DEDE KORKUT KİMDİR?

Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan efsanevi bir bilgedir ve Türkler'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabındaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.

BALA HATUN KİMDİR?

Bala Hatun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ikinci eşidir. Aynı zamanda Bala Hatun Şeyh Edebali'nin kızı olarak bilinmektedir.

BANU ÇİÇEK KİMDİR?

Banu Çiçek, Dede Korkut hikâyelerinde geçen Bağnu diye anılan mitolojik karakterdir. Kam püre'nin oğlu Bamsı Beyrek'in beşik kertmesidir. Oğuz boylarında kadınların eşit haklara sahip olduğunun en önemli, en belirgin simgesidir. Banı Çiçek diye de geçer.

BAMSI BEYREK KİMDİR?

Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

BAYINDIR HAN KİMDİR?

Türk söylencelerinde adı geçen efsanevi kağan. Bayundur Han olarak da bilinir. Korkut Ata öykülerinde Han’lar Han’ı olarak tanımlanır. Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, yiyecek ve içecek yağma ettirir.

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Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster'de Dede Korkut detayı! Merakla beklenen 1 milyonluk soru belli oldu... Bala Hatun, Bayındır Han, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek kimdir?Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster'de Dede Korkut detayı! Merakla beklenen 1 milyonluk soru belli oldu... Bala Hatun, Bayındır Han, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek kimdir?
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