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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi mest etti! "Yok böyle güzellik"

01.03.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman dizisi her hafta çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Osman Bey karakterine sevilen isim Burak Özçivit hayat veriyor. Sosyal medyada sık sık fotoğraf yayınlayan Özçivit kardeşi ile de paylaşım yapıyor. Ünlü ismin kardeşini görenler adeta mest oldu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi mest etti! "Yok böyle güzellik"

Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisi reytinglerde zirvede yer alıyor. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman’ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Özçivit’in kardeşinin güzelliği sosyal medyada çok konuşuldu.

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Burak Özçivit’in kardeşi olan Burçun Özçivit’i görenler “Esra Bilgiç sandım”, “Yok böyle güzellik”, “Burak Özçivit babasına benziyor, kardeşi annesine”, “En güzel kardeşler” yorumlarında bulundu.

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Bu yorumların yanı sıra Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit’i benzetenler çoğunlukta.

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Instagram'da 23,2 milyon takipçisi bulunan ünlü isim kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la da mutlu anlarını paylaşıyor.

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