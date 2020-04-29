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  4. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı!

DİZİ HABERLERİ  | 29.04.2020 21:56 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman dizisinde 'Osman Bey' karakterine hayat veren Burak Özçivit, kendisini televizyonda gören oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı!

Burak Özçivit Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Canımın canı” ifadelerini kullandı.

Instagram'da 14,8 milyon takipçisi olan Burak Özçivit'in paylaşım dakikalar içinde yüz binlerce beğeni aldı.

burak

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit, Kuruluş Osman,

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