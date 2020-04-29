Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı!

Burak \u00d6z\u00e7ivit Instagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda \u201cCan\u0131m\u0131n can\u0131\u201d ifadelerini kulland\u0131.\nInstagram'da 14,8 milyon takip\u00e7isi olan Burak \u00d6z\u00e7ivit'in payla\u015f\u0131m dakikalar i\u00e7inde y\u00fcz binlerce be\u011feni ald\u0131.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015f Bankas\u0131'ndan ihracat\u00e7\u0131lara destekEkrana b\u00f6yle veda etti! Fla\u015f ayr\u0131l\u0131k!Estetikle bamba\u015fka biri oldu! Tan\u0131yana helal olsun
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