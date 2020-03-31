Kuruluş Osman kadrosuna yeni oyuncu! Bizans Prensesi Adelfa'yı kim oynuyor?

atv'nin Çarşamba akşamları reyting rekorları kıran yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği “Kuruluş Osman”ın kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

Genç ve yetenekli oyuncu Hazal Adıyaman, Kuruluş Osman’ın 17’nci bölümünde “Bizans Prensesi Adelfa” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.



Bizans-Moğol ittifakının bir nişanesi olarak Moğol komutanı Geyhatu ile evlendirilmek üzere Konstantiniyye’den Konya’ya gönderilen Prenses Adelfa, uç topraklarında dengelerin bir kez daha alt üst olmasına neden olacak.





