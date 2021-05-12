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Kuruluş Osman yeni bölüm fragman | "Zordur, sevdiğini bile bile üzmek zordur"

12.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisi, birçok izleyici tarafından beğeni ile takip ediliyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Burak Çelik gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde; Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırmıştı. Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine ise kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkmıştı.

Kuruluş Osman yeni bölüm fragman | "Zordur, sevdiğini bile bile üzmek zordur"

Kuruluş Osman dizisinin, yönetmen koltuğunda Metin Günay otururken, dizinin senaryosunu ise Mehmet Bozdağ kaleme alıyor. Başrollerinde Burak Özçivit’in yer aldığı dizi, binlerce kişi tarafından severek takip ediliyor. Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba ATV ekranlarında saat 20.00’de izleyici ile buluşuyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer. Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

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Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek? Umur Bey, Osman Bey'in kızıyla evlenmesine razı olacak mı? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak?

Nikola, Togay'ı kışkırtmak için nasıl bir oyun kuracak? Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi? Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi?

Şeyh Edebalı, Umur Bey'i Osman Bey-Malhun Hatun evliliğine ikna edebilecek mi?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

KURULUŞ OSMAN 57. BÖLÜM ÖZET

Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur. Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

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Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.

Osman Bey'in Moğollara meydan okuması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu başketinde neyle karşılaşacak? Togay, Osman Bey'in vergi ödememe kararına nasıl karşılık verecek? Nikola, Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Umur Bey'i Togay'a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi? Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenmesi tavsiyesine Osman Bey nasıl yanıt verecek? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek?

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atv Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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