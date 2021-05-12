Kuruluş Osman yeni bölüm fragman | "Zordur, sevdiğini bile bile üzmek zordur"

Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek? Umur Bey, Osman Bey'in kızıyla evlenmesine razı olacak mı? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak?

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer. Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

Kuruluş Osman dizisi nin, yönetmen koltuğunda Metin Günay otururken, dizinin senaryosunu ise Mehmet Bozdağ kaleme alıyor. Başrollerinde Burak Özçivit ’in yer aldığı dizi, binlerce kişi tarafından severek takip ediliyor. Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba ATV ekranlarında saat 20.00’de izleyici ile buluşuyor.

Nikola, Togay'ı kışkırtmak için nasıl bir oyun kuracak? Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi? Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi?

Şeyh Edebalı, Umur Bey'i Osman Bey-Malhun Hatun evliliğine ikna edebilecek mi?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

KURULUŞ OSMAN 57. BÖLÜM ÖZET

Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur. Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

Obadaki casusu sayesinde Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi reddettiğini öğrenen Nikola, Moğol-Türk savaşından faydalanarak uç bölgesindeki nüfuzunu artırmak için harekete geçer. Cerkutay ise bir süredir içinde büyüttüğü hayali gerçekleştirir ve Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde Müslüman olur.

Umur Bey'in Togay'la savaş kararı alması üzerine kurduğu planın bozulmasından endişe eden Osman Bey, bu karara şiddetle karşı çıkar. Şeyh Edebalı ise Umur Bey'in desteğini kazanması ve Türk obalarını birleştirme hedefine ulaşması için Osman Bey'e Malhun Hatun'la evlenmesi gerektiğini söyler.