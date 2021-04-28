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Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle |‘’Kayıya düşmanlık edene tüm cihanı dar ederiz!’’

28.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan sevilen dizi Kuruluş Osman, her Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Togay’ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının tekrardan kurulmasına sebep olmuştu. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle |‘’Kayıya düşmanlık edene tüm cihanı dar ederiz!’’

Her Çarşamba saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Kuruluş Osman, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yayınlanan son bölümde Togay’ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini kabul etmeyen Osman Bey'in bu kararı ile, Bizans-Moğol ittifakı tekrardan kurulmuştu. Peki Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI (56. BÖLÜM)

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ (55. BÖLÜM)

Nikola’nın Söğüt’e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey’in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri yeniden değiştirmiştir. Moğolların baskısı sebebiyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru’nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey’e sığınmasına neden olur. Togay’ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının tekrardan kurulmasına sebep olacaktır.

Osman Bey’e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası’na karşı oldukça büyük bir harekat planlarken, bu savaşta Osman Bey’in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey’le karşı karşıya gelir.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (56. BÖLÜM)

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI (56. BÖLÜM)

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm 3. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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atv Kuruluş Osman dizisi
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