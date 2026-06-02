İnşaatta devrim: Evler 2 günde bitiyor! Dünya bunu konuşuyor

Sektörde 'betonun Ferrari’si' olarak nitelendirilen teknoloji, maliyetleri düşürmesi ve malzeme israfını neredeyse sıfıra indirmesiyle dikkat çekti.

120 METREKARELİK EV İKİ GÜNDE TAMAMLANIYOR

Yaklaşık 11 metre genişliğinde, 11 metre uzunluğunda ve 7 metre yüksekliğinde olan yazıcı, özel beton karışımını katman katman dökerek yapı elemanlarını oluşturuyor. Sistem; duvarlar, merdivenler, saksılar ve beton tezgahlar gibi yapı bileşenlerini otomatik olarak üretebiliyor.

Ancak teknoloji henüz anahtar teslim ev üretmiyor. Elektrik tesisatı, su tesisatı, iç ve dış kaplamalar ile diğer ince işçilikler hala geleneksel yöntemlerle tamamlanıyor.

Buna rağmen en yoğun ve zaman alan kaba inşaat sürecinin otomatik hale gelmesi, toplam proje maliyetlerinde yaklaşık yüzde 30 tasarruf sağlıyor.

ÖZEL BETON KARIŞIMI KULLANILIYOR

Yazıcıda kullanılan malzeme, standart betonun yaklaşık yüzde 2 oranında katkı maddesiyle zenginleştirilmiş versiyonundan oluşuyor. Karışıma eklenen plastikleştiriciler ve priz hızlandırıcılar, hava koşullarına ve çalışma şartlarına göre ayarlanabiliyor.

İnşaat süreci sırasında beton katmanlar halinde uygulanıyor. Her katman arasında belirli aralıklar bırakılarak malzemenin sertleşmesi sağlanıyor. Böylece yüksek dayanıklılığa sahip çift cidarlı duvarlar elde ediliyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

DEPREME DAYANIKLI VE ENERJİ VERİMLİ YAPILAR

Şirketin kurucu ortaklarından Mateo Salvatto’ya göre yazıcı sayesinde üretilen yapılar, çift duvar sistemi sayesinde daha iyi ısı yalıtımı sunuyor. Duvarlar arasında bırakılan hava boşluğu hem enerji verimliliğini artırıyor hem de yapısal dayanıklılığı güçlendiriyor.

Salvatto, sistemle inşa edilen yapıların deprem dayanımı açısından da güçlü performans sergilediğini belirterek, yazıcının mimari açıdan eğrisel ve daha karmaşık tasarımların uygulanmasına olanak tanıdığını ifade etti.

DÜNYADA KULLANIM ALANI HIZLA GENİŞLİYOR

3D beton yazıcı teknolojisi artık deneysel aşamayı geride bırakmış durumda. 2025 yılında ABD’nin Texas eyaletinde bu yöntemle inşa edilen bir Starbucks şubesi hizmete açıldı. Japonya’da ise bir tren istasyonu yalnızca altı saat içinde basılarak tamamlandı.

ABD’de çok sayıda konut projesi ve site yerleşimi de 3D beton yazıcılarla hayata geçiriliyor. Uzmanlar, teknolojinin ticari ölçekte uygulanabilirliğinin artık kanıtlandığını değerlendirdi.

İŞÇİLERİN YERİNİ ALMIYOR, İŞ SÜREÇLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Sistemin amacı inşaat çalışanlarını tamamen devre dışı bırakmak değil. Yazıcı, ağır yük taşıma ve duvar örme gibi fiziksel olarak zorlayıcı işleri üstlenirken; makinenin kurulumu, kontrolü, denetimi ve tüm ince işçilik süreçleri yine insan gücüyle gerçekleştiriliyor.

Bu sayede kaba inşaat tamamlandıktan hemen sonra ekipler sahaya girerek bitirme çalışmalarına başlayabiliyor.

ŞİMDİLİK ÜÇ KAT SINIRI VAR

Mevcut model, en fazla üç katlı yapıların inşasına olanak tanıyor. Ancak sektör, daha büyük ve seri üretim yapabilen sistemler üzerinde çalışıyor. Yeni nesil yazıcıların aynı anda birden fazla parselde ardışık üretim yapabilmesi sayesinde gelecekte tüm mahallelerin tek bir yazıcıyla inşa edilmesi hedefleniyor.

MADENCİLİK VE ALTYAPI PROJELERİNDE DE KULLANILABİLECEK

Teknolojinin kullanım alanı yalnızca konutlarla sınırlı değil. Uzmanlar, uzak bölgelerdeki altyapı yatırımları, madencilik sahaları ve beton yapı gerektiren mühendislik projelerinde de 3D beton yazıcıların önemli avantajlar sağlayabileceğini belirtti.