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Kuruyan göletler yeniden doldu! Göçmen kuşlar geri döndü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü çevresindeki bağımsız göletler, son aylarda etkili olan yağışların ardından yeniden suyla doldu.

Gökçen Kökden

Uzun süredir kuraklık ve buharlaşma nedeniyle su seviyelerinde önemli düşüşlerin yaşandığı bölgede, yağışların etkisiyle göletlerde belirgin bir canlanma gözlendi. Özellikle ilkbahar döneminde etkili olan yağmur ve karın erimesiyle birlikte göletlerin su seviyeleri yükselirken, çevredeki sulak alanlar da eski görünümüne kavuşmaya başladı. Bölge sakinleri, son yıllarda kuruyan veya büyük ölçüde küçülen göletlerin yeniden dolmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Kuruyan göletler yeniden doldu! Göçmen kuşlar geri döndü 1

Doğal yaşam açısından önemli bir ekosisteme sahip olan Arin Gölü ve çevresindeki sulak alanlar, birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Su seviyelerindeki artışın, özellikle göçmen kuşlar için daha uygun yaşam ve beslenme alanları oluşturacağı belirtiliyor.

Kuruyan göletler yeniden doldu! Göçmen kuşlar geri döndü 2

Yağışlarla birlikte yeniden hayat bulan bağımsız göletler, hem doğal yaşamın desteklenmesine katkı sağlıyor hem de bölgenin doğal güzelliğine ayrı bir değer katıyor. Arin Gölü çevresindeki su birikintileri ve göletler, ziyaretçilere güzel manzaralar sunarken, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.

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