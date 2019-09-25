Kuruyemiş faydaları nelerdir? Kuruyemişlerin sağlığımıza kattığı bilinmeyen faydalar

Sağlıklı atıştırmalık olan kuruyemişler, yüksek oranda yağ içerseler de aslında sağlıklı yağ depolarıdır. Belirli bir porsiyon kontrolünde tüketilen kuruyemiş, vücuda zarar vermek yerine yarar sağlayacaktır. İşte sağlığınıza sağlık katan kuruyemiş çeşitleri!
CEVİZ
Faydaları saymakla bitmeyen cevizin en önemli etkileri kalp hastalıklarına karşı kalkan oluşturması ve yaşa bağlı prostat oluşumunu engellemesidir. Cevizin faydaları arasında; beynin çalışmasını güçlendirir. Bağışıklık sistemine katkı sağlar. Kansızlığın önüne geçer. Alzheimer ve parkinsona yakalanma riskini azaltır. İyi bir potasyum kaynağıdır ve bu sayede kas dokusunun doğru bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.
BADEM
İyi bir omega-3 kaynağıdır. Tansiyonu düşürmeye yardımcı olur ve damar sertliğini önler. Antioksidan kaynağı olan badem, cilt kırışıklıklarına karşı kalkan olur. İçindeki kalsiyum sayesinde kandaki kolesterolü düşürür. Ayrıca badem vücut direncini artırır ve yaraların hızlı bir şekilde kapanmasını sağlar. İyi bir çinko kaynağı olduğu için gebelikte de tavsiye edilen kuruyemiş çeşitlerinin başında gelir.
SUSAM TOHUMU
Antioksidan açısından oldukça zengindir. Kalp krizi, böbrek yetmezliği ve inmeye karşı vücudu korumaktadır. İçerisindeki doğal yağ saç ve tırnak güçlenmede oldukça etkilidir.
AY ÇEKİRDEĞİ
Antioksidan yönünden zengin olan ay çekirdeği, mikrop öldürücü ve iltihap önleyici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda bronşit önlemede de etkilidir. Tüketeceğiniz orana dikkat etmenizde fayda var. Aşırıya kaçmamak gerekir çünkü yağlı bir kuruyemiş çeşididir. Strese karşı doğal bir tedavi edici özelliği bulunur. Tok tutar ancak aşırı tüketimi vücutta yağlanmaya neden olur. Her gün bir avuç tüketerek vücudun ihtiyaç duyduğu E vitamini, B1 ve B5 vitamini, folik asidin bir miktarını alabilirsiniz.
KAJU
Yüksek oranda demir içeren kaju, kansızlıkla mücadele eder. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu için diyabet hastalarının yemesi önerilir. Düzenli ve kontrollü tüketildiğinde vücut direncini artırır. Kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
FINDIK
Kalp ve damar dostu bir kuruyemiştir. B5 ve B6 vitaminlerini içerir ve bu sayede stresi önler ve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar. D vitamini içermesiyle sebebiyle kırmızı kan hücrelerinin yapımında önemli bir rol oynar.
KURU ÜZÜM
Kansızlığı ve ishal tedavi edici özelliği vardır. İyi bir enerji kaynağıdır. A,B1,B2,B6, C vitaminleri ile fosfat, kalsiyum, demir, fosforik asit, organik asitler, formik asit minerallerini içerir. Karaciğer sağlığını destekler. Kışın tüketildiğinde bronşite karşı korur. Ancak tüketirken porsiyon kontrolünün iyi bir şekilde ayarlanması gerekir.
MAKADEMYA FINDIĞI
Yüksek oranda tekli doymamış yağ içerir. Kötü kolesterole karşı oldukça etkili olduğu söylenir. Kalp sağlığını korurç
KURUYEMİŞ KALORİLERİ HAKKINDA BİLGİ
Bir adet ceviz yaklaşık olarak 25 kaloridir.
100 gram badem yaklaşık 597 kaloridir.
Bir adet kuru incir 47 kaloridir.
35 gram kaju yaklaşık olarak 201 kaloridir.
100 gram kuru üzüm yaklaşık 312 kaloridir.
Bir avuç kavrulmuş tuzsuz ay çekirdeği 146 kaloridir.
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