Kuruyemiş faydaları nelerdir? Kuruyemişlerin sağlığımıza kattığı bilinmeyen faydalar

Sağlıklı atıştırmalık olan kuruyemişler, yüksek oranda yağ içerseler de aslında sağlıklı yağ depolarıdır. Belirli bir porsiyon kontrolünde tüketilen kuruyemiş, vücuda zarar vermek yerine yarar sağlayacaktır. İşte sağlığınıza sağlık katan kuruyemiş çeşitleri! CEVİZ



Faydaları saymakla bitmeyen cevizin en önemli etkileri kalp hastalıklarına karşı kalkan oluşturması ve yaşa bağlı prostat oluşumunu engellemesidir. Cevizin faydaları arasında; beynin çalışmasını güçlendirir. Bağışıklık sistemine katkı sağlar. Kansızlığın önüne geçer. Alzheimer ve parkinsona yakalanma riskini azaltır. İyi bir potasyum kaynağıdır ve bu sayede kas dokusunun doğru bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. BADEM



İyi bir omega-3 kaynağıdır. Tansiyonu düşürmeye yardımcı olur ve damar sertliğini önler. Antioksidan kaynağı olan badem, cilt kırışıklıklarına karşı kalkan olur. İçindeki kalsiyum sayesinde kandaki kolesterolü düşürür. Ayrıca badem vücut direncini artırır ve yaraların hızlı bir şekilde kapanmasını sağlar. İyi bir çinko kaynağı olduğu için gebelikte de tavsiye edilen kuruyemiş çeşitlerinin başında gelir.

SUSAM TOHUMU



Antioksidan açısından oldukça zengindir. Kalp krizi, böbrek yetmezliği ve inmeye karşı vücudu korumaktadır. İçerisindeki doğal yağ saç ve tırnak güçlenmede oldukça etkilidir. AY ÇEKİRDEĞİ



Antioksidan yönünden zengin olan ay çekirdeği, mikrop öldürücü ve iltihap önleyici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda bronşit önlemede de etkilidir. Tüketeceğiniz orana dikkat etmenizde fayda var. Aşırıya kaçmamak gerekir çünkü yağlı bir kuruyemiş çeşididir. Strese karşı doğal bir tedavi edici özelliği bulunur. Tok tutar ancak aşırı tüketimi vücutta yağlanmaya neden olur. Her gün bir avuç tüketerek vücudun ihtiyaç duyduğu E vitamini, B1 ve B5 vitamini, folik asidin bir miktarını alabilirsiniz. KAJU



Yüksek oranda demir içeren kaju, kansızlıkla mücadele eder. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu için diyabet hastalarının yemesi önerilir. Düzenli ve kontrollü tüketildiğinde vücut direncini artırır. Kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirir. FINDIK



Kalp ve damar dostu bir kuruyemiştir. B5 ve B6 vitaminlerini içerir ve bu sayede stresi önler ve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar. D vitamini içermesiyle sebebiyle kırmızı kan hücrelerinin yapımında önemli bir rol oynar.