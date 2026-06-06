Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kuruyup çöle dönmüştü: Yeniden canlandı! Turistlerden yoğun ilgi

İçerik devam ediyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde geçtiğimiz yıl kuruyan Sarıot Gölü, yörede etkili olan son yağışların ardından yeniden su tutarak eski doğal güzelliğine kavuştu.

Bozkır ilçesi Dereköy Sarıot Yaylası'nda bulunan ve doğaseverler ile kampçıların uğrak noktaları arasında yer alan Sarıot Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Yörede etkili olan son yağışlarla birlikte göl yeniden suyla dolarak maviye büründü.

Çevresindeki dağlar ve yeşil doğasıyla güzel görüntüler oluşturan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı.

Kuruyup çöle dönmüştü: Yeniden canlandı! Turistlerden yoğun ilgi 1

Gölü ziyaret etmek için gelen Rüştü Güven, Sarıot Gölü'nün doğal güzelliğine değinerek, "Buraya yıllardır geliyorum. Yağış olmayınca bu göl yaz aylarında kupkuru kalıyordu. Bu yıl yağışlar bol olduğu için epey canlandı. Burası doğa olarak gayet güzel bir yer. Devamlı ziyarete açık.

Kuruyup çöle dönmüştü: Yeniden canlandı! Turistlerden yoğun ilgi 2

Bizim çok hoşumuza gisiyor buralar.Yağışlar bu sene bol olduğu için çeşmelerimiz olsun ve gölümüz olsun gayet güzel bir görüntüsü var. Hatta yıllardır görmediğim küçük balıklar da yeniden çıkmış. Geçen yıl yağış olmadığı için kupkuruydu.

Buradan arabayla geçebilirdik. Ama şimdi bırak geçmeyi yüzülecek dereceye geldi. Yürüyüş parkuru olarak da kullanılıyor, böyle sahil yürüyüşü gibi. Dağlar güzel, herşey güzel. Antalya'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan birçok insan araçlarıyla geliyor, burayı ziyaret ediyor" dedi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da sıcaktan bunalan ayı kana kana su içtiBursa'da sıcaktan bunalan ayı kana kana su içti
Everest’te 6 günlük mucize: Öldü sanılıyordu!Everest’te 6 günlük mucize: Öldü sanılıyordu!

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.