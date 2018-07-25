YEMEK

Kuş gibi hafifleyin: 30 günde 7 kilo verdiren karışım

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.07.2018 15:38 | Son Güncelleme

Vücudunuzu toksinlerden ve yağlardan arındıracak bir karışım istiyorsanız doğru yerdesiniz. Öğle yemeğinden önce tüketeceğiniz sirkeli içecek sayesinde bir ayda tam 7 kilo vermek mümkün. Tabii her zamanki gibi uyarımızı yapalım: Öncesinde muhakkak bir uzmana danışın. Onay verirse bu karışımı gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Kuş gibi hafifleyin: 30 günde 7 kilo verdiren karışım

Yansın yağlar, uçsun toksinler!

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Tarifimiz son derece kolay ve herkesin ulaşabildiği malzemeler ile hazırlanıyor. Bu karışım ile birlikte sizlere küçük ama oldukça etkili bir tavsiyemiz daha var: Sabah kalktığınızda aç karnına 2 bardak ılık ve limonlu su içerek güne başlayın. Suyu içtikten yarım saat sonra ise hafif ama tok tutan bir kahvaltı yapın.

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Kahvaltıda ağır olmayan yiyecekleri tercih edin. Domates, biber, salatalık, zeytin, peynir ve yumurta doymanızı sağlayacak gıdalar. Üstelik son derece sağlıklı. Bu şekilde bir kahvaltı yapmak istemiyorsanız zeytinyağlı menemen de tercih edebilirsiniz. Ancak menemenin yanında yediğiniz ekmek dilimlerine dikkat edin. İki dilimi geçmemeye özen gösterin.

Geldik öğle yemeğine...

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Öğle yemeğinden yarım saat önce işte bu tarifimiz devreye giriyor. Hemen malzemeleri sıralayalım:

1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
1 tatlı kaşığı bal
2 adet limonun suyu
1/2 çay kaşığı toz zencefil

Nasıl hazırlanır?

Saydığımız tüm malzemeleri bir kapta ya da blender'da karıştırın. Hızlı bir şekilde hazır ettiğiniz karışımı öğle yemeğinden 30 dakika önce tüketin.

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İçtiğiniz karışım, sindirim sistemini uyarır ve aktif bir şekilde çalışmasını sağlar. Böylelikle vücudunuzun yağ yakması hızlanır. Karışım, aynı zamanda karaciğerinizi uyararak toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Metabolizmanız her zamankinden daha hızlı çalışacaktır. Düzenli tüketirseniz içeceğin etkilerini 7 gün içerisinde görmeniz mümkün. Bu süreçte sakın pes etmeyin. 30 gün boyunca mucizeyi içmeye devam!

Porsiyonlara dikkat

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Hafifleyeceğiz, yağları yakacağız diyoruz ama yediklerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kısmı es geçmeyin! Unutmayın ki bu içecek tek başına bir fayda sağlamaz. Yediklerinizle desteklerseniz çok hızı ve iyi bir şekilde yağ yakabilirsiniz. Sabah kahvaltısından sonra öğle yemeğinde sebze yemeklerine ağırlık verebilirsiniz. Et, tavuk yiyecekseniz de bu gıdaları haşlama usulü tercih edin. İki dilim ekmek yiyebilirsiniz. Öğle yemeği ve akşam yemeği arasına muhakkak bir ara öğün sıkıştırın. Akşam yemeğini ise en geç 19:30'da yemiş olun. Akşam 8'den sonra ise ağzınızı bıçak açmasın :)

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Şaka bir yana akşam 8'den sonra yemek yememeye çok dikkat edin. Üçüncü öğününüz olan akşam yemeğinde ekmek tüketmemeye özen gösterin. Hamur işlerini de yiyecek listenizden çıkarsanız hiç fena olmaz hani :) Bu karışımı uygulayacaklar bize sonuçları yazabilir, merakla bekliyoruz :)

Uyarı:

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Yağ yaktıran içeceği senede 4 ay içebiliyorsunuz. Bu sürenin üstüne çıkmayın lütfen...

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Anahtar Kelimeler:
diyet kilo vermek

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