Kuş gibi hafifleyin: 30 günde 7 kilo verdiren karışım

Yansın yağlar, uçsun toksinler!

Tarifimiz son derece kolay ve herkesin ulaşabildiği malzemeler ile hazırlanıyor. Bu karışım ile birlikte sizlere küçük ama oldukça etkili bir tavsiyemiz daha var: Sabah kalktığınızda aç karnına 2 bardak ılık ve limonlu su içerek güne başlayın. Suyu içtikten yarım saat sonra ise hafif ama tok tutan bir kahvaltı yapın.

Kahvaltıda ağır olmayan yiyecekleri tercih edin. Domates, biber, salatalık, zeytin, peynir ve yumurta doymanızı sağlayacak gıdalar. Üstelik son derece sağlıklı. Bu şekilde bir kahvaltı yapmak istemiyorsanız zeytinyağlı menemen de tercih edebilirsiniz. Ancak menemenin yanında yediğiniz ekmek dilimlerine dikkat edin. İki dilimi geçmemeye özen gösterin.

Geldik öğle yemeğine...

Öğle yemeğinden yarım saat önce işte bu tarifimiz devreye giriyor. Hemen malzemeleri sıralayalım:

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı bal

2 adet limonun suyu

1/2 çay kaşığı toz zencefil

Nasıl hazırlanır?

Saydığımız tüm malzemeleri bir kapta ya da blender'da karıştırın. Hızlı bir şekilde hazır ettiğiniz karışımı öğle yemeğinden 30 dakika önce tüketin.