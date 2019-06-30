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Kuş sürüsüne çarpan savaş uçağı bombaları piste attı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 30.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağı, eğitim uçuşu için kalkış yaptıktan hemen sonra kuş sürüsüne çarptı. Bir motoru duran uçak, yakıt tanklarını ve eğitim için yüklenen bombaları piste bırakmak zorunda kaldı. Pistteki patlama kameraya yansıdı.

Olay, Ludhiana kentinin güneydoğusundaki Ambala’da bulunan Hindistan Hava Kuvvetleri’ne (IAF) ait bir üste meydana geldi. Eğitim uçuşu için kalkış yapan ‘SUPECET Jaguar’ tipi savaş uçağı, kalkıştan hemen sonra kuş sürüsüne çarpınca bir motoru durdu. Eğitim uçuşu için havalanan pilot, ek yakıt deposu ve yüklenen 10 kiloluk bombaları piste bırakmak zorunda kaldı. Pistte meydana gelen patlama anı ise kameralara yansıdı.

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Uçağın acil iniş yaptığı ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

IAF tarafından yapılan açıklamada, “Pilotun eylemi, kapsamlı eğitimden kaynaklanan yüksek IAF profesyonel standartlarının göstergesidir. Pilotun bu profesyonelliği ve hızlı düşünmesi, bir savaş aracının kurtarılmasını sağlamış ve aynı zamanda bölgedeki birçok sivilin de zarar görmesini engellemiştir” dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan savaş uçağı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bize göre yanlış gibi görünüyor ama işin aslı en doğru şeyi yapmış diyorlar. Demek ki neymiş her kes kendi işine bakacak anlamadığı işe karışıp yorum yapmayacak...
savaş ucağıda hikaye demekki bir kuş sürüsü az kaldı uçağı düşürecekmiş
uçak eski rus uçağı galiba kendine hayrı yok
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