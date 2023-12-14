Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman, hangi tarihte? Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'li Kuş Uçuşu 2. sezonu Netflix'te başlıyor!

Kuş Uçuşu dizisinin yeni sezon tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Netflix'in Türk yapımı dizisi Kuş Uçuşu'nın ilk sezon bölümleri izleyiciden tam not aldı. Farklı hayat biçimlerine sahip olan X kuşağı ile Z kuşağının çarpışmasını merkezine alan Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonu için heyecan dorukta. İşte oyuncuları arasında Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Netflix'in sevilen dizisi Kuş Uçuşu'nun 2. sezona ilişkin merak edilenler...

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON NE ZAMAN?

Kuş Uçuşu 2. sezonu bugün (14 Aralık 2023 Perşembe) Netflix izleyicisi ile buluşacak.

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON KONUSU

Kuş Uçuşu"nun 2. sezon özeti şu şekilde:

Ormanda yaşayan aslanlarla onlar tarafından görmezden gelinen avcı kuşun amansız mücadelesini anlatan Kuş Uçuşu, dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran önceki kuşakla, yetişmekte olan yeni kuşağın çarpışmasını gözler önüne seriyor.

İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor. Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor.

İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.

KUŞ UÇUŞU DİZİSİNİN OYUNCULARI

Kuş Uçuşu dizisi oyuncu kadrosu:

Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, Demircan Kaçel, İrem Sak, Şifanur Gül.





