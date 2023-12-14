MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman, hangi tarihte? Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'li Kuş Uçuşu 2. sezonu Netflix'te başlıyor!

Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman, hangi tarihte? Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'li Kuş Uçuşu 2. sezonu Netflix'te başlıyor!

14.12.2023 09:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuş Uçuşu 2. sezonu için geri sayım devam ediyor. Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in başrollerini paylaştı dizinin 2. sezonu Netflix izleyicisi ile buluşuyor. Meriç Acemi'nin senaryosunu kaleme aldığı, Koray Kerimoğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman, hangi tarihte? İşte, Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in başrollerini paylaştığı Netflix'in sevilen dizisi Kuş Uçuşu'nun 2. sezon tarihi...

Kuş Uçuşu dizisinin yeni sezon tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Netflix'in Türk yapımı dizisi Kuş Uçuşu'nın ilk sezon bölümleri izleyiciden tam not aldı. Farklı hayat biçimlerine sahip olan X kuşağı ile Z kuşağının çarpışmasını merkezine alan Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonu için heyecan dorukta. İşte oyuncuları arasında Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Netflix'in sevilen dizisi Kuş Uçuşu'nun 2. sezona ilişkin merak edilenler...

kkk

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON NE ZAMAN?

Kuş Uçuşu 2. sezonu bugün (14 Aralık 2023 Perşembe) Netflix izleyicisi ile buluşacak.

kuş uçuşu2

KUŞ UÇUŞU 2. SEZON KONUSU

Kuş Uçuşu"nun 2. sezon özeti şu şekilde:

Ormanda yaşayan aslanlarla onlar tarafından görmezden gelinen avcı kuşun amansız mücadelesini anlatan Kuş Uçuşu, dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran önceki kuşakla, yetişmekte olan yeni kuşağın çarpışmasını gözler önüne seriyor.

k1

İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor. Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor.

k3

İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.

KUŞ UÇUŞU DİZİSİNİN OYUNCULARI

Kuş Uçuşu dizisi oyuncu kadrosu:

Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, Demircan Kaçel, İrem Sak, Şifanur Gül.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasının ihanetini ifşalayıp boşanmıştı! Yeni sevgilisi ünlü kaleci çıktıKocasının ihanetini ifşalayıp boşanmıştı! Yeni sevgilisi ünlü kaleci çıktı
İç çamaşırı yorumu tepki çekince... Olay yanıtİç çamaşırı yorumu tepki çekince... Olay yanıt
Sütyen ceket tarzıyla galaya damga vurdu! Beğeni yağdı Sütyen ceket tarzıyla galaya damga vurdu! Beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Netflix Birce Akalay İbrahim Çelikkol Miray Daner Kuş Uçuşu dizisi kuş uçuşu kuş uçuşu 2. sezon ne zaman Oyuncu birce
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı İstanbul’un kapısına kadar dayandı! 38 saat kesintisiz yağacak...

Kar yağışı İstanbul’un kapısına kadar dayandı! 38 saat kesintisiz yağacak...

Yaz saati uygulaması Meclis gündeminde!

Yaz saati uygulaması Meclis gündeminde!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece!

Ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yaptı

Ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yaptı

Vücuduna yapışan kıyafetiyle adından söz ettirdi! Yüzündeki değişim ve harcadığı para olay oldu

Vücuduna yapışan kıyafetiyle adından söz ettirdi! Yüzündeki değişim ve harcadığı para olay oldu

Seçil Erzan, ünlü komedyeni de aramış! 131 saniyelik sır görüşme

Seçil Erzan, ünlü komedyeni de aramış! 131 saniyelik sır görüşme

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell outdoor ayakkabı indirime girdi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.