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  4. Kuş Uçuşu'nun yıldızı Şifanur Gül sütyen ceket tarzıyla galaya damga vurdu! Beğeni yağdı

Kuş Uçuşu'nun yıldızı Şifanur Gül sütyen ceket tarzıyla galaya damga vurdu! Beğeni yağdı

14.12.2023 09:09 | Son Güncelleme:
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Son olarak Netflix'te yayınlanan Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Terzi dizisinde hayat verdiği 'Esvet' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Şifanur Gül dün akşam rol aldığı Kuş Uçuşu dizisinin galasına katıldı. Sütyen ceket kombiniyle çok beğenilen ünlü isim takipçilerinden tam not aldı.

Sevdim Seni Bir Kere, Benim Adım Melek, Cam Tavanlar, Hayatımın Şansı, Terzi ve Kuş Uçuşu gibi birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Şifanur Gü, dün akşam Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezon galasına katıldı. Tarzıyla dikkat çeken ünlü isim sade ve şık haliyle çok beğenildi.

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Beyaz yüksek bel bir pantolon giyen güzel oyuncu üzerine kahve tonlarında bir sütyen giydi ve kombinini yine kahve tonlarında ceket ile tamamladı. Ünlü ismin kombini 'Sade ve şık' bulundu.

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Şifanur Gül'e sosyal medyada; 'Çok güzel görünüyorsun', 'Her halinle güzelsin', 'Çok zarif görünüyorsun' gibi yprumlar yapıldı.

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Şifanur Gül 26 Kasım 1997’de Ankara’da doğdu. 18 yaşında oyunculuk eğitimi almaya başladı ve profesyonel anlamda eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünde tamamladı.

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Kamera önü oyunculuğuna ilk projesi olan Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle başladı.

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Daha sonraki yıllarda Benim Adım Melek, Uyanış: Büyük Selçuklu, Cam Tavanlar, Hayatımın Şansı, Kuş Uçuşu ve Terzi dizilerinde oynadı.

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