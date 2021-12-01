Kuşadası Kadı Kalesi'ndeki 1600 yıllık vaftizhane gün yüzüne çıkartıldı

Kent merkezine 8 kilometre mesafede bulunan, geçmişi 5 bin yıl öncesine dayanan ve Antik Çağ'daki ismi "Anaia" olan Kadı Kalesi'ndeki kazılarda çok sayıda buluntu gün yüzüne çıkartıldı. Kazılarda gelinen son durumu aktarmak üzere bir süre önce emekli olan eski kazı başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, Aydın Müze Müdürü Abdulbari Yıldız ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, kazı alanında basın toplantısı düzenledi. Müze Müdürü Yıldız, bölgedeki kazıların 21 yıldır devam ettiğini, kazı alanındaki kilisenin vaftizhane bölümündeki çalışmalara ise 1 ay önce başlandığını belirtti. Vaftizhanedeki çalışmalara Türk Tarih Kurumunun katkı yaptığını aktaran Yıldız, "Vaftizhaneyi konservasyon çalışmalarının bitmesinin ardından turizme kazandıracağız." dedi.

“KAZILAR SIRASINDA SÜRPRİZLER YAŞANIYOR”

Prof. Dr. Zeynep Mercangöz de arkeolojik kazılar sırasında sürprizler yaşanabildiğini belirterek, "Kadı Kalesi de içerisinde birçok sürprizi barındırıyor. Tesadüfen açtığımız bir alanda erken dönemden bir vaftizhane ile karşılaştık. Vaftizhanenin özelliği benzerlerinden çok daha görkemli olması. Bu vaftizhane dönemi için çok önemli bir veri." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de 5. yüzyıla ait vaftizhanede bilimsel çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Vaftizhane yapısal bütünlüğünü korumasıyla da çok önemli. Görsel zenginlik de sunuyor. Kadı Kalesi 3 dönüm arazi üzerinde bir kilise, iki vaftizhane ve bir namazgahı bir arada bulabileceğiniz çok özel bir yer." dedi.

Kadı Kalesi'ndeki kazılarda bugüne kadar Prehistorik döneme ait pişmiş topraktan yapılmış kaplar, ağırşaklar, taş baltaların yanı sıra Hitit dönemine ait heykeller, milattan sonra 12. ve 13. yüzyıllara ait sırlı seramikler, takılar, azize ikonası, kurşun mühür baskıları ve o döneme ait hayvan ayak izlerinin bulunduğu 8 asırlık kiremit parçaları bulunmuştu.

(AA)



