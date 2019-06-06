Kuşadası’nda domuz sürüsü şehre indi

Kuşadası’nın en yüksek noktası olan Pilav Dağı bölgesinde aç kalan ve şehre inerek Ege Mahallesi’nde dolaşan 10 yaban domuzunun yiyecek aramasını mahalle sakinleri tarafından fotoğraflandı ve meraklı bakışlarla izlendi.

Domuz sürüsü, bir süre sonra Pilav Dağı bölgesine geri döndü.

Kaynak: DHA

